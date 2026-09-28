Аналитики назвали десять самых дефицитных профессий Псковской области

Профессии с наиболее выраженным кадровым дефицитом в Псковской области выяснили аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru по итогам августа 2026 года. Речь идет о направлениях, где работодателям особенно сложно закрывать вакансии из-за недостатка соискателей.

По данным hh.индекса, который отражает соотношение числа активных резюме к числу активных вакансий, в Псковской области выявлено десять дефицитных профессий. Значение индекса по ним варьируется от 1,2 до 2,9 резюме на одну вакансию. Самый острый дефицит зафиксирован среди поваров, пекарей и кондитеров — 1,2 резюме на вакансию.

Повар, пекарь, кондитер — индекс составляет 1,2 резюме на вакансию. Медианная предлагаемая зарплата — 57 000 рублей, зарплатная вилка — от 45 500 до 120 000 рублей.

Монтажник — значение индекса составляет 1,5. Медианная предлагаемая зарплата — 184 500 рублей, диапазон предложений — от 119 000 до 226 000 рублей.

Продавец-консультант, продавец-кассир — индекс равен 1,6. Медианная зарплата в предложениях работодателей составляет 46 700 рублей, зарплатная вилка — от 37 100 до 59 000 рублей.

Электромонтажник, электромонтер, техник-электрик — на одну вакансию приходится 1,9 активного резюме. Медианная предлагаемая зарплата — 160 000 рублей, диапазон предложений — от 60 000 до 205 000 рублей.

Машинист — значение hh.индекса составляет 2,3. Медианная предлагаемая зарплата — 135 000 рублей, зарплатная вилка — от 75 000 до 252 000 рублей.

Курьер — индекс равен 2,4. Медианная зарплата в предложениях работодателей составляет 190 000 рублей, диапазон — от 100 000 до 192 900 рублей.

Торговый представитель — на одну вакансию приходится в среднем 2,6 активного резюме. Медианная предлагаемая зарплата — 70 000 рублей, зарплатная вилка — от 38 500 до 137 900 рублей.

Сварщик — индекс также составляет 2,6. Медианная предлагаемая зарплата — 210 000 рублей, диапазон предложений — от 70 000 до 320 000 рублей.

Разнорабочий — значение hh.индекса составляет 2,6. Медианная предлагаемая зарплата — 124 500 рублей, зарплатная вилка — от 83 900 до 178 100 рублей. Водитель, экспедитор — на одну вакансию приходится 2,9 активного резюме. Медианная предлагаемая зарплата составляет 215 000 рублей, диапазон зарплатных предложений — от 69 300 до 215 000 рублей.

Аналитики платформы проанализировали ситуацию на рынке труда в августе 2026 года.