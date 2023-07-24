Более ста находок сделали археологи в Новосокольническом районе за неделю

Летняя полевая археологическая школа «Горожане-2023» опубликовала статистику работы за неделю в полях Новосокольнического района. Цифры представлены в группе «Поселение Горожане» в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: «Поселение Горожане» / «ВКонтакте»
Участники экспедиции представляют два государства и семь субъектов РФ. Уже было три официальных визита представителей администрации волости, района и комитета по охране объектов культурного наследия, они состоялись на прошедшей неделе.
Участники экспедиции пропустили через сито восемь кубометров культурного слоя на раскопе №4. В пятницу в поселение приехал 31 человек из Пскова в составе туристической группы.
Кроме того, исследовано 36 квадратных метра до материка. Закончен раскоп №5. «Кстати, столько же банок тушенки съели участники экспедиции за неделю», - отметили археологи.
В коллекции школы 2023 года уже 128 индивидуальных находок.