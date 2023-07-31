Общество

Метеорный поток Персеид можно будет увидеть в небе 12 августа

Приближается сезон мощнейшего звездопада. Максимальная интенсивность метеорного потока Персеид придется на 12 августа.

Жители Северного полушария смогут насладиться зрелищным явлением - в атмосферу будут входить и сгорать частицы космической пыли. Традиционно это связано с прохождением Земли через пылевые шлейфы, оставшиеся от комет. В 2023 году самым ярким из звездопадов станет метеорный поток Персеиды, в час можно будет видеть по 100-150 «падающих звезд».

Метеоры будут радовать романтиков в течение всего августа, но их концентрация увеличится за неделю до и после своего пика, который придется на 12-13 августа. Лучше всего звездный ливень будет видно после 23.00, интенсивность будет нарастать после полуночи, а максимум придется на предрассветный период - с 2.00 до 4.00, пишет kaluga-poisk.ru.

Персеиды будут лететь с северо-востока, хотя могут быть замечены и по всему небу. Максимальная концентрация должна приходится на созвездие Персей. Если найти малую Медведицу, то справа от неё можно увидеть Кассиопею – созвездие в виде буквы W, чуть левее под ней и будет Персей.

Телескопов для наблюдения не нужно, звездопад можно будет наблюдать даже из окна квартиры, если рядом нет фонарей. Однако куда лучше любоваться прохождением потока Персеиды на открытой местности. Не обязательно уезжать за сотни километров от города, достаточно отправиться за город или на дачу.