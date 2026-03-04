 
Общество

Поколение Z борется с одиночеством: молодёжь ищет живые контакты в цифровом мире

Половина представителей поколения Z регулярно испытывает чувство одиночества — этот социальный симптом толкает молодёжь к поиску новых форм социализации. Книжные клубы, дневные рейвы, хобби‑встречи и sober‑вечеринки приходят на смену традиционным барам: молодые люди осознанно создают пространства для живого общения, пытаясь найти баланс между цифровой средой и реальным взаимодействием. О причинах феномена и путях его преодоления рассказала политолог, руководитель АНО «Наследие нации» Елена Штульман.

«50% не предел. Он будет расти, притом что это ощущение одиночества не психологическая особенность, а социальный симптом, созданный самими людьми. Для сокращения этого процента мы должны научиться создавать пространства живого взаимодействия вместе с цифровой средой, а не вместо неё. Ирония в том, что в эпоху тотальной связи, глобальной цифровизации, технологического прорыва главным дефицитом снова становится простое человеческое присутствие, общение и тактильность», — пояснила специалист.

Эксперт отметила, что цифровая среда обеспечила моментальные коммуникации, но сократила в разы человеческую близость. Особенно, по её словам, это касается поколения Z, которое вошло в цифровую среду в самый разгар ее развития и фактически выросло со смартфоном в руках. Времени на адаптацию и социализацию не было.

«Если говорить вообще об адаптации поколений в политико-социологическом ключе, самые социализированные, современные, поколения X и Y, родившиеся без интернета и смартфона, отправляющие еще бумажные письма, крутящие диск телефона, пользующиеся телеграфом. И никогда не чувствующие себя в таком большом проценте одинокими. Было достаточно выйти из дома, и досуг врывался в твою жизнь», - пояснила политолог. 

Елена Штульман также отметила, что сегодня зумеры пробуют свои форматы досуга – фандома, коллекционирование героев аниме, флеш-косплеи, хобби-хорсы, дневные рейвы и sober-вечеринки (с отказом от алкоголя), квизы, квесты, настольные игры и другие форматы, подразумевающие тихие камерные тусовки. За последние два года среди зумеров вырос спрос на виниловые пластинки, MP3-плееры и кнопочные телефоны.

«В политическом смысле это означает, что молодое поколение Z, первое поколение, которое взрослеет полностью внутри цифровой экосистемы, устало от цифрового напряжения и начинает корректировку, находя безопасные пространства с понятным для себя досугом», - считает эксперт. 

Можно сказать, что 2026 год становится годом «замедления» в поиске социальной близости, пишет RuNews24.ru.

«Это «замедление», на мой взгляд, нам необходимо для восстановления естественного баланса между цифровой и оффлайн средой, для сохранения навыков живого человеческого общения — способности в принципе уметь излагать свои мысли, уметь аргументировать и противостоять, выдерживать сложный разговор, уметь сохранять тишину и, наконец, знать, что для тотальной физической и психологической перезагрузки можно длительное время находится без взаимодействия с экраном», - заявила Елена Штульман. 

Эксперт подчеркнула, что именно этот баланс и станет критерием зрелости общества в цифровую эпоху.

