Маткапитал в 2027 году может превысить миллион рублей

Максимальный размер материнского капитала в России может превысить один миллион рублей в 2027 году в случае сохранения нынешних темпов повышения выплат, сообщила заведующая лабораторией исследований демографии, миграции и рынка труда РАНХиГС Алла Макаренцева.

«Превышение порога в 1 миллион рублей материнским капиталом возможно уже в 2027 году в его максимальном размере», - сказала Макаренцева.

По словам эксперта, планка в один миллион станет реальной, если сохранятся нынешние темпы повышения выплат и не потребуется менять социальную политику страны из-за изменений в экономике, пишет РИА Новости.

«Достижение этого показателя будет иметь не столько формальное, сколько символическое значение, обозначив постепенное усиление государственной поддержки семей с детьми на фоне инфляционных процессов», - заключила Макаренцева.

С 1 февраля 2026 года материнский капитал в РФ был проиндексирован на 5,6%. Сумма выплаты на первого ребенка выросла почти до 729 тысяч рублей. Материнский капитал на второго ребенка составил почти 235 тысяч рублей для семей, ранее получавших выплату на первого ребенка. Если же семья не получала выплату, она может получить сертификат в размере 963 тысячи рублей.