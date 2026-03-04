 
Общество

Вопросы социальной поддержки семей участников СВО обсудили в Великих Луках

0

Депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский встретился с матерями и вдовами бойцов, погибших в ходе специальной военной операции, а также с теми, чьи мужья и сыновья сегодня числятся пропавшими без вести.

Встреча прошла в среду, 4 марта, в Великих Луках. Ее участники обсудили вопросы социальной поддержки, а также конкретные трудности, с которыми сталкиваются семьи, и предложения по их решению. Кроме того, говорили об организации экскурсионных поездок для семей участников СВО. Договорились, что одним из первых шагов станут пешеходные экскурсии по Великим Лукам, в том числе с посещением храмов и других значимых для города мест.

«Важно, что нашу встречу посетил епископ Великолукский и Невельский Варнава. Он обратился к женщинам с ценными словами утешения и духовной поддержки, напомнив, что любовь и память сильнее боли утраты», - сообщил Псковской Ленте Новостей Александр Козловский. По его словам, состоялся откровенный разговор о волнующих собеседниц темах. При этом он отметил, что каждая из них — пример невероятной внутренней силы.

«Эти женщины не замыкаются в себе. Они занимаются волонтёрской деятельностью, плетут маскировочные сети, помогают другим семьям, объединяются, чтобы поддерживать друг друга. Некоторые из них выходят на сцену — поют на городских мероприятиях и концертах в поддержку участников СВО. Через общественную работу, через помощь другим они находят в себе силы жить дальше и быть опорой для окружающих», - рассказал депутат Государственной Думы. Во время встречи прозвучали слова о книге великолукского краеведа Андрея Канавщикова «Лики СВО». Это издание, в котором собраны истории жизни и подвигов бойцов. Женщины попросили поддержать распространение книги. Александр Козловский заверил, что это обязательно будет сделано. «Такие книги должны быть в школах и библиотеках. Наши герои — это уже часть новой истории страны, и память о них должна жить. Наш долг — поддерживать инициативы семей наших героев, помогать в каждом конкретном вопросе и бережно хранить имена наших бойцов», - заключил секретарь регионального отделения «Единой России».

Пресс-портреты

Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

