Общество

Деятельность лагеря «Зеркальный» в Гдовском районе приостановили после массового отравления детей

Очаг острой кишечной инфекции среди детей в загородном оздоровительном лагере «Зеркальный» в Гдовском районе зарегистрировали в ходе первой летней оздоровительной смены. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Проведение противоэпидемических мероприятий начато 23 июня по обращению родителей. Активно выявлено 38 случаев заболевания, протекающего в легкой форме. С целью динамического наблюдения за состоянием здоровья госпитализировали 31 ребенка.

По состоянию на 28 июня всех детей выписали из стационара. В результате лабораторного обследования заболевших установлена норовирусная этиология заболевания.

Контактных детей передали под медицинское наблюдение по месту жительства предписаниями управления Роспотребнадзора по Псковской области. Деятельность лагеря приостановлена с 25 июня, там провели заключительную дезинфекцию.

Работники лагеря обследованы на носительство возбудителей кишечных инфекций. Организован осмотр работников пищеблока врачом-инфекционистом. Проведен лабораторный контроль проб внешней среды: смывов с инвентаря и оборудования пищеблока, проб воды водопроводной, кипяченой и воды из кулера, проб пищи, дезрастворов.

При проведении эпидемиологического расследования выявлены нарушения санитарного законодательства, отметили в Роспотребнадзоре. По фактам выявленных нарушений в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения специалисты управления примут меры по привлечению виновных к административной ответственности.

Проведение эпидемиологического расследования продолжается.