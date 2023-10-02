Найденную при раскопках деревянную мостовую расчищают в Печорах. ФОТО

Деревянную мостовую, найденную при раскопках на улице Псковской, расчищают археологи в Печорах, сообщает Telegram-канал «Псковская археология».
Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская археология»
«Так выглядела улица, переходящая в дорогу на Псков, в XVIII веке. Верхние бревна, лежащие параллельно траншее, по-видимому, являются лагами, на которых лежал верхний ярус мостовой. В XX веке, прежде чем замостить улицу булыжником, поверхность дороги была выровнена, верхний изветшавший ярус деревянной мостовой снят, подсыпан песок, на который и положили булыжник», - рассказали археологи.
Ранее сообщалось, что раскоп расположен вдоль проезжей части улицы Псковской и предваряет работы по замене инженерных сетей.
Напомним, в этом году отмечается 550-летие Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и города Печоры. В связи с этим проводятся благоустройство территорий и масштабная модернизация инфраструктуры. На данные цели правительство России выделило из федерального бюджета 1,4 млрд рублей.