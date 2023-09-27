Общество

Остатки деревянных мостовых раскрылись при раскопках в Печорах

Раскопки на новом участке начаты в городе Печоры, сообщает Telegram-канал «Псковская археология».

Раскоп расположен вдоль проезжей части улицы Псковская и предваряет работы по замене инженерных сетей.

«Сразу после снятия балластных отложений под слоем песка раскрываются остатки верхнего яруса деревянных мостовых», - говорится в сообщении.

Напомним, в этом году отмечается 550-летие Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и города Печоры. В связи с этим проводятся благоустройство территорий и масштабная модернизация инфраструктуры. На данные цели правительство России выделило из федерального бюджета 1,4 млрд рублей.

Фото: Telegram-канал «Псковская археология».