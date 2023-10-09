Общество

Причиной разрушительного ветра в Псковской области стал молодой циклон

Причину разрушительного ветра в Псковской области, который пришел в регион 7-8 октября, назвала в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«В выходные, в субботу и в воскресенье, погода на территории Псковской области определялась циклоном, точнее его тыловой частью. Циклон нам достался достаточно молодой, поэтому он был активен. Градиентный ветер в его тылу достигал значения 20 метров в секунду. 20 метров в секунду отметили Гдов, Псков, Дно, Себеж. Локально мы допускаем, что усиления могли быть до 22 метров в секунду. Это будет определяться локальным, географическим и ландшафтным положением того или иного района», – рассказала Тала Нещадимова.

Синоптик отметила, что это неблагоприятное погодное явление, а не шторм или ураган, так как во время урагана скорость ветра более 33 метров в секунду. На территории Псковской области такого не отмечалось за весь период инструментальных наблюдений на метеостанции.

«Ветер различной интенсивности был отмечен на всех метеорологических станциях, поэтому мы можем утверждать, что неблагоприятное явление затронуло всю территорию Псковской области. Это абсолютно нормально для осени, вызвано это затоком холодной воздушной массы в тылу циклона. Это стандартное явление, которое мы наблюдаем часто», – заключила синоптик.