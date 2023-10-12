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Общество

Крымский пост. Что стоит за новым назначением митрополита Тихона и почему его сменщику в Пскове будет непросто

12.10.2023 11:13|ПсковКомментариев: 3

Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) решением синода РПЦ назначен главой Крымской митрополии. Таким образом завершается более чем пятилетняя история его служения в Псковской области.

 

Мысленно возвращаясь в 2018 год, следует сказать, что тогда при появлении нового владыки в псковском сообществе возникли высокие ожидания, и у многих тогда появилась надежда на то, что при нем будет «по-другому», не так, как при предшественнике - митрополите Евсевии, правившем около четверти века (1993-2018 гг.). Понятно, что за столь длительный срок у многих – и внутри епархии, и вне ее, в том числе у светских властей и региональных элит, накопилась усталость, тем более что последние годы «эпохи Евсевия» ознаменовались резонансными скандалами, церковь была закрыта от СМИ, фигура иерарха вызывала у многих раздражение.

Назначение более молодого, просвещенного, открытого священника, умеющего завоевывать сердца совершенно разных людей, воспринималось как дуновение свежего ветра. Многие уже тогда «пробили», кто такой Тихон, какие у него связи, какие отношения сложились с президентом России, поэтому неудивительно, что с первых дней в Пскове митрополит оказался в максимальной степени в центре всеобщего внимания, многие к нему потянулись.

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Среди связывавших с новым владыкой надежды на карьерный рост и помощь возникла острая конкуренция за «доступ к телу». Пожалуй, единственные, у кого митрополит Тихон вызывал и продолжает вызывать острое раздражение и желчь, - это бывшие журналисты «Псковской губернии», уехавшие в Ригу, для которых священник стал едва ли не большим раздражителем, чем действующий губернатор. И неудивительно, что его перевод в Крым вызвал у них такой восторг и очередной фейерверк конспирологических версий.

Повторюсь, митрополит Тихон позитивно воспринимался практически всеми. И за 5 лет в Псковской области действительно многое сделал по целому ряду направлений - будь то вопросы духовно-нравственного воспитания и историко-культурного возрождения, открытие грандиозного памятника Александру Невскому в Самолве или реализация уникальных музейных проектов - одно только открытие в Печорах филиала Русского музея чего стоит!

Все эти годы митрополит Тихон был мощнейшим «лоббистом» Псковской области - активным и очень влиятельным. Не удивительно, что вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым и секретарем Генсовета «Единой России», первым зампредседателя Совета Федерации Андреем Турчаком владыка входил в тройку рейтинга ста самых влиятельных персон региона - так считают эксперты, ежегодно опрашиваемые Псковской Лентой Новостей. Однако оценки экспертов - это дело субъективное, а вот миллиарды рублей, привлеченные в регион (прежде всего на реконструкцию объектов и модернизацию инфраструктуры в Печорах) благодаря митрополиту, - вещь более чем объективная.

Не менее важно то, что митрополит Тихон привлекал внимание к нашему региону. Он постоянно присутствовал в федеральных СМИ, встречал в Пскове и Печорах первых лиц государства, высокопоставленных чиновников, депутатов, деятелей культуры, звезд шоу-бизнеса и т.д. Сообщения о таких поездках, распространяемые СМИ и самими визитерами, привели к тому, что среди столичных элит стало модным приезжать «в Печоры, к Тихону».

Фото: Псково-Печерские паломники ВКонтакте

И здесь митрополит выступал, по сути, как амбассадор Псковской области - иначе говоря, как ее представитель, посланник. Неудивительно, что сейчас многие люди из других регионов, узнавая, что их собеседник из Псковской области, стремятся продемонстрировать знание сегодняшнего дня нашего региона и тут же называют имя митрополита Тихона.

Активную и деятельную позицию митрополита высоко ценил губернатор. «Мы дружим, иногда спорим, но всегда очень живо и активно обсуждаем ситуацию в Псковской области, что можно делать. Мы даже иногда шутим, что мы с ним - двуглавый орел. Иногда, готовясь к рабочим поездкам в Москву, стараемся день-два спланировать, чтобы вместе можно было походить по кабинетам, убедить кого-то еще в Псковской области помочь», - рассказывал Михаил Ведерников в одном из интервью.

Самым главным и самым большим проектом владыки губернатор называл возрождение объектов культурного наследия – идея здесь исходила от митрополита и была поддержана президентом Владимиром Путиным. Некоторые из начатых при митрополите Тихоне проектов в настоящее время еще не завершены – это и работы по масштабной реконструкции инфраструктуры в Печорах к их 550-летию, и парк «Россия – моя история» в Пскове, и строительство молодежного лагеря «Истоки», призванного стать эдаким «северным Артеком». Пока неизвестно, какая судьба ждет эти и некоторые другие проекты – тут пока остается только гадать, не постигнет ли часть из них та же участь, что и инициативу возведения подземного храма в Печорах. Напомню, что от этой, уже публично озвученной, идеи пришлось отказаться.

Так или иначе, завершение начатых при предшественнике проектов – это теперь дело нового главы Псковской митрополии, им назначен викарий Новгородской епархии, епископ Юрьевский Арсений, он же вместо Тихона станет игуменом Псково-Печерского монастыря. Вне всяких сомнений, ему будет непросто. Нового псковского владыку неминуемо будут сравнивать с предшественником, образно говоря, мерить его действия прежней линейкой, а раз так - надо соответствовать. Однако делать это будет очень сложно, учитывая статус митрополита Тихона, степень его влиятельности и масштаб личности. И в этом смысле новое назначение митрополита Тихона выглядит естественно и закономерно. Ведь Крымский регион – крупный и стратегически важный, в том числе, и для Русской православной церкви. Не будем забывать, что и самого митрополита Тихона с Крымом связывает многое: это и историко-археологический парк при музее-заповеднике «Херсонес Таврический» в Севастополе, и созданная им пьеса «Грифон» об истории Крыма, и иные проекты, связанные с продвижением исторической темы, темы единства Крыма и России, темы крещения князя Владимира в Корсунской купели и многие другие, на что обращают внимание обозреватели.

За последние часы, со вчерашнего вечера, в Telegram-каналах было вброшено множество версий, диаметрально противоречащих друг другу. Если одни комментаторы считают, что это очередной шаг к патриаршеству, другие, наоборот, полагают, что это поражение. По мнению последних, видящих в произошедшем внутрицерковное соперничество в борьбе за лидерство, команда патриарха Кирилла сыграла как раз на увлечении Тихона Крымом. «Митрополит так увлекался культурно-пропагандистскими проектами, что отказаться от статуса митрополита Крымского не смог», - заключают сторонники этой версии, называя новое назначение «ссылкой с политическим уклоном» - дескать, Тихон получил одну из высших должностей - митрополию, но максимально удален от церковного аппарата. Однако это не более чем одно из мнений.

Другие наблюдатели, напротив, полагают, что назначение на пост главы Крымской митрополии – это если не трамплин, то, возможно, мост к будущему патриаршеству. Здесь следует напомнить, что все пять лет служения в Псковской области митрополита постоянно куда-то «сватали», и в этом он был похож на экс-губернатора Андрея Турчака, которого в 2010-е тоже периодически отправляли «на повышение». Вот и относительно владыки Telegram-каналы и СМИ то и дело озвучивали версии то о его возможном переводе в Минск на митрополичью кафедру, то о предполагаемом переезде псковского владыки в Санкт-Петербург, то о назначение главой Крымской митрополии, что, помимо прочего, говорит о масштабе личности. При этом следует напомнить, что сам митрополит Тихон неоднократно опровергал подобные информационные вбросы, в том числе на тему его перспектив занять пост патриарха, объясняя, что «плох тот монах, который... мечтает стать патриархом». А как оно будет на самом деле – одному Богу известно.

Александр Савенко

Фото: архив ПЛН

Пресс-портрет
Тихон (Шевкунов) Экс-глава Псковской митрополии
Источник: Псковская Лента Новостей
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