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Владыка

В воскресенье, 2 июля, митрополиту Псковскому и Порховскому Тихону (Шевкунову) исполняется 65 лет, 5 из которых он провел на митрополичьей кафедре.

К этой дате ПЛН подготовила публикацию, в которой мы попытались набросать штрихи к портрету юбиляра.

Не претендуя на полноту картины и стопроцентную точность оценок, попробуем подвести предварительные итоги, посмотрим, что изменилось в отношениях РПЦ с общественными институтами в Псковской области, какие из планов митрополита были реализованы, а какие только ждут своего часа. Благо, годы, проведенные одним из самых известных иерархов Русской православной церкви во главе Псковской митрополии, дают такую возможность.

Надежды на нового пастыря

Прежде всего следует напомнить, что епископ Тихон был назначен главой Псковской митрополии решением Священного синода в мае 2018 года и сменил на этом посту Евсевия (в миру Николая Саввина).

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Итоги затянувшейся на четверть века «эпохи Евсевия» неоднозначны. С одной стороны, с 1993 года, когда после распада СССР и смены общественно-политического строя начиналось возрождение церкви, в Псковской области восстанавливали храмы, возрождали монастыри, священнослужители осваивались в абсолютно новых условиях, а число верующих стало намного больше.

С другой стороны, период правления Евсевия, особенно на заключительном этапе, изобиловал резонансными скандальными ситуациями. Достаточно вспомнить историю гонений на священника Павла Адельгейма, наделавший шума скандал с появлением на автомобиле Евсевия таблички «Владыка» вместо номера, защиту бывшим псковским митрополитом священника, попавшегося на хранении наркотиков и огнестрельного оружия, предании анафеме незадачливого журналиста, а также другие, мягко говоря, странные эпизоды и нетривиальные комментарии страниц истории - и это притом, что Евсевий не принадлежал к числу богословов, которых относят к культурно-просветительской элите интеллигенции. Напротив, в общественном мнении за ним закрепилась репутация руководителя авторитарного, нетерпимого к инакомыслию, абсолютно закрытого для средств массовой информации и прочих общественных институтов, недоброжелатели и вовсе окрестили его мракобесом.

Во многом этим и объяснялись позитивные ожидания, связанные с появлением нового иерарха - более молодого, современного, просвещенного и не чужого для Псковской области.

Давным-давно здесь начинался церковный путь нынешнего главы Псковской митрополии. В начале 1980-х он, выпускник сценарного факультета ВГИКа, отправился в Псково-Печерский монастырь, и его духовником стал архимандрит Иоанн (Крестьянкин). В дальнейшем Георгий Шевкунов был пострижен в монашество с именем Тихон, в честь святителя Тихона, патриарха Московского — как известно, уроженца Псковской губернии. Так что в определенном смысле назначение в Псков пять лет назад было весьма символическим возвращением.

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Как отмечала ПЛН в майские дни 2018-го, у многих тогда появилась надежда на то, что в будущем в Пскове изменится формат взаимоотношений Русской православной церкви и общественных институтов, что представители РПЦ будут более открытыми и терпимыми к тем, кто придерживается иной точки зрения, что станет иной позиция РПЦ по вопросам защиты памятников истории и культуры, и на многое-многое другое. Как напишется эта новая страница в истории Псковской митрополии, зависит прежде всего от ее нового главы, писали мы, подчеркивая, что Тихон куда как более соответствует вызовам нового времени, чем его предшественник. Интересно, что такие ожидания на приход нового пастыря были присущи даже некоторым приверженцам либеральных взглядов - да, конечно, всем были известны его взгляды, что он - патриот-государственник, но ведь - просвещенный, современный, церковный «министр культуры», автор «бестселлера» «Несвятые святые» - книги, которая вывела Тихона на книгоиздательский Олимп, в этом году он стал самым издаваемым автором России.

Планов громадье

По прошествии пяти лет можно сказать, что с приходом Тихона роль псковской митрополии действительно стала иной - более заметной и значимой. В Псково-Печерский монастырь, который теперь является резиденцией владыки (он в отличие от предшественников совместил посты митрополита и игумена монастыря), регулярно приезжают многочисленные представители российского истеблишмента, начиная с президента Владимира Путина, замглавы кремлевской администрации Сергея Кириенко, других первых лиц государства, руководителей силовых структур и заканчивая популярными деятелями шоу-бизнеса и культуры (особо отмечу приезды идейно близкого митрополиту режиссера Никиты Михалкова).

За время служения на Псковской земле митрополит обозначил громадье планов, в том числе поистине грандиозных.

Одни из них были реализованы - как, например, создание (совместно с Российским военно-историческим обществом при поддержке министерства обороны) мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной» в деревне Самолва Гдовского района на берегу Чудского озера.

Торжественное открытие этого величественного монумента с участием Владимира Путина, патриарха Московского и всея Руси Кирилла, помощника президента, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского и других статусных персон прошло осенью 2021-го, незадолго до начала спецоперации.

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Другие инициированные или поддержанные митрополитом проекты находятся на этапе реализации - именно сейчас мы наблюдаем преображение Печор в рамках подготовки к празднованию 550-летия монастыря. На обновление инфраструктуры направляется порядка двух миллиардов рублей. Столько же средств выделяется на строительство в Печорском районе Всероссийского детского центра.

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Реализация иных планов проходит подчас непросто, как это происходит, например, с проектом по открытию в Пскове музея «Россия - моя история». Напомню, что вопреки первоначальным планам музей должен разместиться в здании недостроенной гостиницы на набережной Великой, где до недавнего времени планировали открыть кампус ПсковГУ.

Некоторым проектам, увы, так и не суждено было стать реальностью - как произошло с озвученными в 2020 году планами построить в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре подземный храм на 2 тысячи человек.

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Внутри «триумвирата»

В то же время митрополит Тихон стал для региона знаковой фигурой. Он является эффективным «лоббистом» интересов Псковской области на федеральном уровне, благодаря чему регион получает дополнительные средства, в том числе из внебюджетных источников. Самые яркие примеры тут - восстановление памятников истории и культуры по линии АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» во главе с экс-премьером правительства России Сергеем Степашиным и принятые решения о выделении миллиардных сумм на то самое преображение Печорского района. В целом митрополит играет в жизни Псковской области важную роль, влияет на принятие управленческих решений, назначение муниципальных руководителей и т.д. Он занимает особое положение, которым иногда в шутку объясняют даже затянувшуюся на несколько лет паузу с назначением главного федерального инспектора в Псковской области - дескать, зачем президенту здесь такой его представитель, коли есть Тихон.

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Если говорить серьезно, то образ главного православного священника Псковской области с 2018-го стал иным - более современным и «продвинутым», митрополит присутствует в социальных сетях. На «утепление» образа работают и другие факторы - скажем, аккаунт в соцсетях... кота(!) митрополита, от имени которого размещаются комментарии к медиаматериалам - такие, например: «Непорядок: мыши в доме», «Сезон клубники открыт», «Я, конечно, не Остап Бендер, но стул мой» или «Кот-Баюн везде гуляет, Взглядом мышек усыпляет. Но ему ночами снится очень вкусная – КТО?»... Представить подобное баловство при предшественнике Тихона - решительно невозможно. Это, скорее, из близкой митрополиту кинематографии - на память приходит юродивый старец из фильма «Остров», весело распевающий покаянную песню, взобравшись на колокольню.

При всем при этом митрополит оказывает заметное влияние на общественно-политические процессы. Как отмечают эксперты, Тихон - деятель не столько регионального, сколько федерального масштаба.

Один из иерархов церкви, за которым закрепилось определение «духовник Путина» - правда, тут следует оговориться, что сам Тихон неоднократно публично опровергал эту информацию. Он реализует крупные, заметные на федеральном уровне, проекты (например, историко-археологического парка в Херсонесе), встречается с первыми лицами российской власти, он - частый гость на государственных телеканалах. Комментирует главные темы федеральной повестки, не раз публично отвечал на вопросы о СВО, а недавно в ходе мятежа ЧВК «Вагнер» выступил с видеообращением - по сути, посланием к участникам конфликта; при желании развязку событий можно было истолковать и так, что стороны прислушались к митрополиту.

Что касается Псковской области, то контакты с местным сообществом, в том числе с представителями СМИ, за пять лет до конца не выстроены - по крайней мере, пресс-конференции с участием областных СМИ крайне редки, митрополит дает интервью Ксении Собчак, но сторонится псковских журналистов.

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Представить, что кто-то из региональных или муниципальных чиновников имеет возможность напрямую обращаться к нему, достаточно сложно. Из псковских персон такие контакты - только у губернатора Михаила Ведерникова, который, как говорят, стремится сохранить статус кво и оставить за собой привилегию общения с митрополитом. При этом авторы Telegram-каналов и некоторые масс-медиа неоднократно вбрасывали версии, согласно которым в отношениях владыки и губернатора якобы не всё гладко, а причины лежат в темпах реализации крупных проектов в Пскове и Печорах. Однако для подобных заключений нет никаких формальных оснований - по крайней мере, в публичной плоскости они регулярно появляются вместе и звучат их высказывания о сотрудничестве.

По словам губернатора, даже появилось такое определение как «уникальный триумвират», участниками которого, помимо владыки и губернатора, является сенатор от Псковской области, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Кстати, Telegram-каналы и про отношения Михаила Ведерникова с Андреем Турчаком тоже чего только ни писали, но, как мы видим, в публичной сфере всё ровно. Вот, собственно, и в истории с митрополитом - то же самое: никаких оснований говорить о напряженности нет, светские и церковные власти работают вместе, находят общий язык, что видно, помимо прочего, по вопросам передачи митрополии здания, в котором ранее располагался естественно-географический факультет ПсковГУ, а совсем недавно стало известно о передаче РПЦ по договору безвозмездного пользования объектов культурного наследия федерального значения - Мстиславской башни и участка крепостной стены в Пскове. Это, как и решение о размещении музея «Россия - моя история» в здании на берегу Великой, также является свидетельством значительных возможностей митрополита. Не случайно в ежегодно составляемом ПЛН совместно с экспертным сообществом рейтинге самых влиятельных персон региона Тихон, наряду с другими участниками «триумвирата», занимает место в тройке лидеров.

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Тяжелый крест

С учетом сказанного неудивительно, что время от времени в публичной плоскости появляются информационные вбросы о том, что митрополит Тихон вскоре уйдет куда-то «на повышение». То Telegram-каналы и СМИ озвучивают версию о его возможном переводе в Минск на митрополичью кафедру в связи с тем, что Москва не хочет потерять Беларусь по «украинскому сценарию» и готова мобилизовать для этого наиболее сильные церковные фигуры. То идут разговоры о предполагаемом переезде псковского владыки в Санкт-Петербург - с тем обоснованием, что петербургская кафедра имеет в РПЦ особое политическое значение: она не только большая и богатая в силу высокого экономического уровня окормляемой ею территории, она еще и на виду, здесь легче прославиться и засветиться в глазах широкой общественности и начальства. Здесь же Духовная академия, которую заканчивали многие будущие патриархи после петровских реформ, в том числе Алексий II и Кирилл, для обоих Ленинград был важным этапом в карьере. Короче, эта кафедра — мощный плацдарм для броска на Москву, писали СМИ.

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А чуть позже масс-медиа цитировали эмоциональный и нравоучительный ответ псковского священнослужителя по этому поводу: «Как вам не совестно такое обсуждать? Пустые глупые сплетни. Вот уж не ожидал от вас, не ожидал, журналисты».

Отдельного разговора заслуживает тема перспектив Тихона занять пост патриарха. Разговоры об этом сопровождают его все эти пять лет в Пскове - митрополит неоднократно опровергал эти вбросы, объясняя, что «плох тот монах, который... мечтает стать патриархом». И как тут не вспомнить: еще в 2018-м, едва приехав в Псков, он, отвечая на вопросы журналистов на тему перспектив стать патриархом, говорил, что «это тяжелый крест» и горячего желания оказаться на месте патриарха нет ни у кого, а также объяснял, что в истории Русской православной церкви патриархами становились правящие архиереи, которые до этого управляли епархией длительный период - от 20 до 40 лет. «Когда мне будет 80 лет, этот вопрос может встать», - то ли шутил, то ли все-таки говорил всерьез митрополит.

Владыка остается одним из самых влиятельных общественных и политических деятелей. Его слово является значимым для всей «вертикали власти». Его обращения звучат в самые значимые моменты, как это было при недавнем вооруженном мятеже. Мнение митрополита Псковского и Порховского значимо для любого чиновника. За весь постреволюционный период истории он - один из самых влиятельных религиозных деятелей.

Сегодня ему только 65. Наверняка этот юбилей станет заметным событием воскресного дня - уж точно в адрес владыки поступит множество поздравлений от руководителей органов власти, общественных деятелей, представителей сферы культуры, будет сказано немало слов о роли и значении именинника. Псковская Лента Новостей поздравляет митрополита Тихона с круглой датой, желает здоровья и реализации планов. Как и прежде, мы надеемся увидеть его в студии «ПЛН FM» - общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

Александр Савенко

Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-служба президента России, страница митрополита «ВКонтакте», социальные сети.