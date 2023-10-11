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Митрополит Тихон освобожден от должности главы Псковской митрополии

Митрополит Тихон (Шевкунов) освобожден от должности главы Псковской митрополии, сообщает Русская православная церковь.

Владыка назначен главой Крымской митрополии.

«Преосвященным Симферопольским и Крымским, главой Крымской митрополии быть Преосвященному митрополиту Псковскому и Порховскому Тихону с освобождением его от управления Псковской митрополией, от должности священноархимандрита и игумена Успенского Псково-Печерского монастыря города Печоры Псковской области и от должности священноархимандрита Благовещенского Никандровского монастыря села Любовец Дубровенской волости Порховского района Псковской области и выражением благодарности за понесенные труды», - говорится в решении Синода.

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Ранее митрополит Тихон был освобожден от должности ректора Псково-Печерской духовной семинарии.

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Митрополит Тихон (в миру Георгий Александрович Шевкунов) родился 2 июля 1958 года в Москве.

В 1982 году окончил сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии по специальности «литературная работа». По окончании вуза поступил в Псково-Печерский монастырь послушником.

С августа 1986 года работал в издательском совете Московского патриархата под руководством митрополита Питирима (Нечаева).

2 июля 1991 года в Донском монастыре Москвы пострижен в монашество с именем Тихон, в честь святителя Тихона, патриарха Московского. 18 июля того же года был рукоположен в сан иеродиакона, а 18 августа - в сан иеромонаха.

В 1993 году назначен настоятелем Московского подворья Псково-Печерского монастыря, которое расположилось в Сретенском монастыре.

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16 июля 1995 года решением Священного синода назначен наместником возрожденного Сретенского мужского монастыря, в связи с чем 8 сентября того же года в Сретенском монастыре Патриарх Алексий II возвел его в сан игумена.

8 сентября 1998 года в Сретенском монастыре Патриарх Алексий II возвел его в сан архимандрита.

В 1999 году становится ректором новообразованного Сретенского высшего православного монастырского училища, преобразованного в 2002 году в Московскую Сретенскую духовную семинарию.

С 1999 года - действительный член РАЕН.

В августе 2000 года сопровождал президента Владимира Путина в частной поездке в Псково-Печерский монастырь.

С 5 марта 2010 года - ответственный секретарь Патриаршего совета по культуре.

С 31 мая 2010 года - руководитель комиссии по взаимодействию Русской православной церкви с музейным сообществом.

С 22 марта 2011 года - член Высшего церковного совета Русской православной церкви.

29 февраля 2012 года поставлен во игумена Сретенского монастыря с вручением игуменского посоха в соборном храме Сретенского монастыря города Москвы патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

22 октября 2015 года решением Священного синода избран викарием Московской епархии с титулом «Егорьевский».

23 октября 2015 года в соборе Введения во храм Пресвятой Богородицы Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь состоялось наречение архимандрита Тихона во епископа Егорьевского, наречение возглавил патриарх Кирилл.

24 октября 2015 года в соборе в честь Казанской иконы Божией Матери Казанской Амвросиевской ставропигиальной женской пустыни в Шамордине состоялась хиротония архимандрита Тихона во епископа Егорьевского.

29 октября 2015 года распоряжением патриарха Кирилла назначен управляющим Западным викариатством города Москвы.

14 апреля 2016 года указом патриарха Кирилла назначен настоятелем московского храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста.

1 февраля 2017 года решением Священного синода включен в состав созданного тогда же организационного комитета по реализации программы общецерковных мероприятий к 100-летию начала эпохи гонений на Русскую православную церковь.

Митрополит Тихон является сопредседателем Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы. Автор социального антиалкогольного проекта «Общее дело».

Член Попечительского совета Благотворительного фонда Святителя Василия Великого.

Указом президента Российской Федерации от 15 марта 2010 года утвержден членом Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству.

11 августа 2015 года вошел в состав образованного тогда же Экспертно-консультативного совета при Главе Республики Крым.

Член редколлегии журнала «Русский дом».

Автор фильма «Сказы матушки Фроси о монастыре Дивеевском» (1989), рассказывающего об истории Дивеевского монастыря в советские годы.

Автор фильма «Псково-Печерская обитель», получившего в ноябре 2007 года гран-при на XII Международном фестивале православного кино и телепрограмм «Радонеж» (Ярославль).

Автор показанного 30 января 2008 года на телеканале «Россия» фильма «Гибель империи. Византийский урок», получившего в 2008 году премию «Золотой орел» и вызвавшего общественный резонанс.

Автор книги «Несвятые святые и другие рассказы» (2011), представляющей собой сборник реальных историй из жизни людей, которых он знал лично. Книга стала бестселлером, тираж ее превысил миллион экземпляров, а к началу 2016 года общий тираж достиг 2 000 000 экземпляров.

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Епископ Тихон (Шевкунов) был назначен главой Псковской митрополии решением Синода Русской православной церкви 14 мая 2018 года с оставлением за ним должности председателя Патриаршего совета по культуре. 17 мая патриарх Кирилл возвел епископа Псковского и Порховского Тихона в сан митрополита.