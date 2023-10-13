Религиоведы объяснили суть громких кадровых перестановок в РПЦ

После кадровых решений Священного синода РПЦ ее работа в Крыму активизируется, в Африке – приобретет более спокойный характер, а в Иерусалиме – окажется под руководством клирика, прошедшего испытание антироссийской травлей в Европе, полагают опрошенные эксперты.
Священный синод РПЦ накануне направил митрополита Воскресенского Дионисия (Порубая) руководить Омской и Таврической митрополией, не сохранив за ним должность управделами Московской патриархии и другие посты. Митрополит Тихон (Шевкунов) по решению Синода возглавил Крымскую митрополию. Синод заменил патриаршего экзарха Африки: вместо митрополита Клинского Леонида (Горбачева) им стал епископ Зарайский Константин (Островский). Кроме того, архимандрит Вассиан (Змеев), высланный ранее властями Болгарии, был назначен руководителем русской духовной миссии в Иерусалиме.
«Очевидно, РПЦ займет более активную позицию в Крыму с приходом туда митрополита Тихона, который по сути курировал крымское направление уже с 2014 года. Владыка Тихон является также главным вдохновителем и идеологом создания центра мирового христианства в Херсонесе», – сказал он.
По мнению президента Института религии и политики (ИРП) Антона Игнатенко, направление в Крым выдающегося патриотического деятеля и организатора может обозначать то место, где РФ нуждается в поддержке Церкви, чтобы удержать там свое влияние. «Второй такой регион - Луганская область, в которой нынешний Синод постановил развивать религиозное образование», – сказал Игнатенко РИА Новости.
Тем не менее он полагает, что регулярное перемещение влиятельных митрополитов не дает появиться тому человеку, «которого он (патриарх Кирилл – ред.), возможно, видит своим преемником».