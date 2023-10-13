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Религиоведы объяснили суть громких кадровых перестановок в РПЦ

После кадровых решений Священного синода РПЦ ее работа в Крыму активизируется, в Африке – приобретет более спокойный характер, а в Иерусалиме – окажется под руководством клирика, прошедшего испытание антироссийской травлей в Европе, полагают опрошенные эксперты.

Священный синод РПЦ накануне направил митрополита Воскресенского Дионисия (Порубая) руководить Омской и Таврической митрополией, не сохранив за ним должность управделами Московской патриархии и другие посты. Митрополит Тихон (Шевкунов) по решению Синода возглавил Крымскую митрополию. Синод заменил патриаршего экзарха Африки: вместо митрополита Клинского Леонида (Горбачева) им стал епископ Зарайский Константин (Островский). Кроме того, архимандрит Вассиан (Змеев), высланный ранее властями Болгарии, был назначен руководителем русской духовной миссии в Иерусалиме.

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Решения Синода обусловлены внутрицерковной логикой развития отдельных епархий и направлений работы РПЦ, считает заместитель директора Института Европы РАН Роман Лункин.