«Лес не отпускает»: псковичи собирают звенящие от мороза рыжики

Несмотря на наступление морозов жители Псковской области не спешат закрывать грибной сезон. Результатами тихой охоты жители региона делятся в группе «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: Ирина Асмолова / «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском»
«21 октября, на улице минус три, рыжики звенят от мороза, но лес никак не отпускает!» - написала женщина.
Фото: Юлия Афанасева / «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском»
«После обеда отойдут», - написала в комментариях под записью о звенящих от мороза грибах подписчица сообщества.
Ранее сообщалось, что алеврия оранжевая попалась псковичке в лесу в Гдовском районе.