Общество

Гриб-апельсиновая кожура попался псковичке в гдовском лесу

Алеврия оранжевая попалась псковичке в лесу в Гдовском районе 7 октября. Снимок женщина прислала в редакцию Псковской Ленты Новостей.

«Первый раз такое вижу. Сначала думала, лисичка, но потом разглядела, что нет. Росла целая семейка, штук семь, рядом с берегом озера», - рассказала женщина.

Как сообщается в открытых источниках, алеврия оранжевая — съедобен. Содержит лектин AAL, применяемый в биохимии и медицине. Народное название в английском языке — Orange Peel Fungus (дословно «гриб — апельсиновая кожура», по внешнему сходству).

Гриб встречается в Европе, Азии, Северной и Южной Америке, Австралии, широко распространен в России, занесен в Красную книгу Чувашской Республики. Растёт на влажной почве. Встречается в лиственных и смешанных лесах, в парках и садах; может наблюдаться на газонах, тропинках, вдоль дорог. Предпочитает открытые, хорошо освещённые места.

Ранее сообщалось, что необычный синий гриб обнаружили в лесу в Псковской области.