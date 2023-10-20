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Куницу заметили в псковской деревне Писковичи. ФОТО

Куницу заметили в деревне Писковичи Псковского района. Об этом сообщается в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Кристина Гуленкова / «Жесть по-псковски»

«Жилой комплекс "Видный", кто потерял хорька (может, это и не хорёк)? Появился у "Магнита" в подвальчике», - написала женщина.

В комментариях другие подписчики сообщества подсказали ей, что на фото - куница. Зверя предложили не трогать и дать ему спокойно уйти.

Ранее сообщалось, что лису накормили мясом у вокзала в Пскове.

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