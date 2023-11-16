В 12 сферах в Псковской области отмечается острый дефицит работников – аналитики

12 сфер с острым дефицитом работников насчитывается на данный момент в Псковской области. Также тут самая сложная ситуация в медицине – на одну вакансию приходится не более 1 резюме от кандидатов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.
Близко по остроте кадрового дефицита находится сфера розничной торговли (1,4 резюме на рабочее место) и область рабочего персонала (1,6 резюме на вакансию). Проблемы с активностью соискателей и в сфере продаж (1,8 резюме на рабочее место), а также в сфере автомобильного бизнеса и производства.
В отраслях с показателями от 1.9 до 4 человек на вакансию – острый дефицит соискателей, когда компаниям крайне сложно искать и набирать работников. Но при этом самим соискателям можно довольно быстро найти работу и достаточно успешно построить успешную карьеру, так как вакансий очень много и компании часто предлагают заманчивые условия.
Следующий уровень показателей 4 –7,9 резюме на вакансию. Это умеренный уровень конкуренции за рабочие места, здоровое соотношение между работодателями и соискателями. В Псковской области под этот уровень попадают 3 сферы (домашний персонал финансы и бухгалтерия, управление персоналом).
Уровень конкуренции (число резюме на вакансию) в Псковской области, осень, 2023:
|
Искусство, развлечения, массмедиа
|
28,8
|
Маркетинг, реклама, PR
|
19,8
|
Высший и средний менеджмент
|
14,7
|
Стратегия, инвестиции, консалтинг
|
12,4
|
Юристы
|
11,8
|
Закупки
|
10,0
|
Административный персонал
|
9,4
|
Информационные технологии
|
8,9
|
Наука, образование
|
8,8
|
Безопасность
|
8,5
|
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
|
8,3
|
Управление персоналом, тренинги
|
6,6
|
Финансы, бухгалтерия
|
5,3
|
Домашний, обслуживающий персонал
|
4,1
|
Добыча сырья
|
3,0
|
Сельское хозяйство
|
2,9
|
Страхование
|
2,4
|
Туризм, гостиницы, рестораны
|
2,3
|
Транспорт, логистика, перевозки
|
2,3
|
Строительство, недвижимость
|
2,1
|
Производство, сервисное обслуживание
|
2,0
|
Автомобильный бизнес
|
1,9
|
Продажи, обслуживание клиентов
|
1,8
|
Рабочий персонал
|
1,6
|
Розничная торговля
|
1,4
|
Медицина, фармацевтика
|
0,8