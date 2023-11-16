Общество

В 12 сферах в Псковской области отмечается острый дефицит работников – аналитики

12 сфер с острым дефицитом работников насчитывается на данный момент в Псковской области. Также тут самая сложная ситуация в медицине – на одну вакансию приходится не более 1 резюме от кандидатов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

Близко по остроте кадрового дефицита находится сфера розничной торговли (1,4 резюме на рабочее место) и область рабочего персонала (1,6 резюме на вакансию). Проблемы с активностью соискателей и в сфере продаж (1,8 резюме на рабочее место), а также в сфере автомобильного бизнеса и производства.

В отраслях с показателями от 1.9 до 4 человек на вакансию – острый дефицит соискателей, когда компаниям крайне сложно искать и набирать работников. Но при этом самим соискателям можно довольно быстро найти работу и достаточно успешно построить успешную карьеру, так как вакансий очень много и компании часто предлагают заманчивые условия.

Следующий уровень показателей 4 –7,9 резюме на вакансию. Это умеренный уровень конкуренции за рабочие места, здоровое соотношение между работодателями и соискателями. В Псковской области под этот уровень попадают 3 сферы (домашний персонал финансы и бухгалтерия, управление персоналом).

«При этом есть и уровни, где конкуренция уже среди соискателей выше нормы, а значит искать работу не так-то просто из-за высокого числа кандидатов и их большой активности на рынке труда. Как правило, это 8 – 12 резюме на вакансию и выше. Это уже рынок работодателя, когда компании могут диктовать свои условия по зарплате, выставлять более жёсткие требования кандидатам и проводить множество собеседований порой среди сотен кандидатов, чтобы выбрать лучших. Таких сфер в Псковской области тоже достаточно, а именно 7. И здесь самая сложная ситуация из-за большого числа соискателей складывается в сфере искусства и масс-медиа: на одну вакансию могут претендовать более 28 человек. Не просто найти работу в Псковской области из-за крайне высокий уровень конкуренции соискателей за рабочие места и маркетологам (на одну вакансию приходится более 19 резюме), в сфере высшего менеджмента (более 14 резюме), в области стратегии», - отметила руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО Мария Бузунова.

Уровень конкуренции (число резюме на вакансию) в Псковской области, осень, 2023: