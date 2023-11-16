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Общество

В 12 сферах в Псковской области отмечается острый дефицит работников – аналитики

17.11.2023 09:40|ПсковКомментариев: 0

12 сфер с острым дефицитом работников насчитывается на данный момент в Псковской области. Также тут самая сложная ситуация в медицине – на одну вакансию приходится не более 1 резюме от кандидатов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru. 

Близко по остроте кадрового дефицита находится сфера розничной торговли (1,4 резюме на рабочее место) и область рабочего персонала (1,6 резюме на вакансию). Проблемы с активностью соискателей и в сфере продаж (1,8 резюме на рабочее место), а также в сфере автомобильного бизнеса и производства.

В отраслях с показателями от 1.9 до 4 человек на вакансию – острый дефицит соискателей, когда компаниям крайне сложно искать и набирать работников. Но при этом самим соискателям можно довольно быстро найти работу и достаточно успешно построить успешную карьеру, так как вакансий очень много и компании часто предлагают заманчивые условия. 

Следующий уровень показателей 4 –7,9 резюме на вакансию. Это умеренный уровень конкуренции за рабочие места, здоровое соотношение между работодателями и соискателями. В Псковской области под этот уровень попадают 3 сферы (домашний персонал финансы и бухгалтерия, управление персоналом).

«При этом есть и уровни, где конкуренция уже среди соискателей выше нормы, а значит искать работу не так-то просто из-за высокого числа кандидатов и их большой активности на рынке труда. Как правило, это 8 – 12 резюме на вакансию и выше. Это уже рынок работодателя, когда компании могут диктовать свои условия по зарплате, выставлять более жёсткие требования кандидатам и проводить множество собеседований порой среди сотен кандидатов, чтобы выбрать лучших. Таких сфер в Псковской области тоже достаточно, а именно 7. И здесь самая сложная ситуация из-за большого числа соискателей складывается в сфере искусства и масс-медиа: на одну вакансию могут претендовать более 28 человек. Не просто найти работу в Псковской области из-за крайне высокий уровень конкуренции соискателей за рабочие места и маркетологам (на одну вакансию приходится более 19 резюме), в сфере высшего менеджмента (более 14 резюме), в области стратегии», - отметила руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО Мария Бузунова. 

Уровень конкуренции (число резюме на вакансию) в Псковской области, осень, 2023:

Искусство, развлечения, массмедиа

28,8

Маркетинг, реклама, PR

19,8

Высший и средний менеджмент

14,7

Стратегия, инвестиции, консалтинг

12,4

Юристы

11,8

Закупки

10,0

Административный персонал

9,4

Информационные технологии

8,9

Наука, образование

8,8

Безопасность

8,5

Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты

8,3

Управление персоналом, тренинги

6,6

Финансы, бухгалтерия

5,3

Домашний, обслуживающий персонал

4,1

Добыча сырья

3,0

Сельское хозяйство

2,9

Страхование

2,4

Туризм, гостиницы, рестораны

2,3

Транспорт, логистика, перевозки

2,3

Строительство, недвижимость

2,1

Производство, сервисное обслуживание

2,0

Автомобильный бизнес

1,9

Продажи, обслуживание клиентов

1,8

Рабочий персонал

1,6

Розничная торговля

1,4

Медицина, фармацевтика

0,8
Теги: #вакансия #работа
Источник: Псковская Лента Новостей
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