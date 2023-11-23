Общество

Премьера спектакля «Королевы обнажают душу» стала темой брифинга в пресс-центре ПЛН. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись онлайн-брифинга, который прошел в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» 23 ноября.

Тема онлайн-брифинга – предстоящая премьера спектакля «Королевы обнажают душу». Легендарный спектакль уже завтра будет представлен в Городском культурном центре Пскова и откроет фестиваль «Миссис Псков».

В чем идея спектакля, о чем он расскажет, каких сюрпризов следует ожидать зрителям? Об этом рассказали создатели, участники спектакля и звездные гостьи: