Премьера спектакля «Королевы обнажают душу» стала темой брифинга в пресс-центре ПЛН. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись онлайн-брифинга, который прошел в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» 23 ноября.
Тема онлайн-брифинга – предстоящая премьера спектакля «Королевы обнажают душу». Легендарный спектакль уже завтра будет представлен в Городском культурном центре Пскова и откроет фестиваль «Миссис Псков».
В чем идея спектакля, о чем он расскажет, каких сюрпризов следует ожидать зрителям? Об этом рассказали создатели, участники спектакля и звездные гостьи:
- Натали Каролин - «Миссис Сибири 2022», амбассадор благотворительного фонда помощи недоношенным детям;
- Светлана Мишина - «Миссис Москва классик 2023», чемпионка мира по спортивным и бальным танцам;
- Нина Банная - обладательница титула «Миссис Москва 2022», прима спектакля «Королевы обнажают душу»;
- Олеся Асеева - обладательница титула «Гранд королева планеты 2023», оперная дива, мать семерых детей, лауреат многочисленных музыкальных конкурсов и фестивалей;
- Алла Маркина - президент фонда «Планета женщин».
- Николай Королев - директор продюсерского центра «Королев продакшн», директор конкурсов «Мисс и Миссис Псков».