Общество

Наталья Федорова о травле участника СВО: Такое не должно оставаться безнаказанным

Травля, которую устроили ветерану СВО жестокосердные соседи, возмутительна, заявила глава Псковского района Наталья Федорова.

«Тысячи жителей области уже выразили Андрею поддержку, я солидарна с ними. Факт омерзительного поступка тех, кто почему-то решил, что такое позволено, должен получить оценку правоохранительных органов. Такое не должно оставаться безнаказанным»,- написала Наталья Федорова в своем Telegram-канале.

Глава района выразила поддержку участнику СВО и добавила, что со своей стороны сделает все, чтобы ситуация, произошедшая на территории жилого комплекса «Видный» не повторилась, и что будет держать ситуацию на контроле.

Ранее сообщалось, что проверку по факту оскорбления в социальных сетях участника специальной военной операции, кавалера Ордена Мужества Андрея Ползохновского.