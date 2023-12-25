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Псковичку оштрафовали за оскорбление инвалида СВО в соцсети

Жительницу Псковского района штрафовали на 7 тысяч рублей за оскорбление инвалида специальной военной операции в соцсетях (часть 2 статьи 5.61 КоАП РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Фото: пресс-служба прокуратуры Псковской области

В ходе проверки установлено, что в группе жилого комплекса «Видный» в Telegram в адрес пострадавшего направлено сообщение с использованием ненормативной лексики от пользователя «Алена Воздушные шары Псков». Сообщение изложено в грубой форме, унижает честь и достоинство гражданина, наносит вред самоуважению и репутации, отметили в прокуратуре.

Факт совершения правонарушения, выразившегося в оскорблении бывшего военнослужащего, подтвержден совокупностью собранных по делу доказательств, в том числе заключением лингвистической экспертизы.

Напомним, резонансную ситуацию с травлей участника СВО взял на контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

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Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что неуважительное отношение к участникам специальной военной операции, людям с ограниченными возможностями здоровья в регионе будет пресекаться самым жестким образом.