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Псковское УМВД проводит проверку по факту оскорбления в соцсетях инвалида СВО

Проверку по факту оскорбления в социальных сетях участника специальной военной операции, кавалера Ордена Мужества Андрея Ползохновского проводят в УМВД России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Псковскому району к административной ответственности привлекли нескольких автовладельцев, а их транспортные средства поместили на специализированную стоянку. В УМВД пояснили, что основанием для применения мер административного реагирования стали неоднократные нарушения требований ПДД жителями одного из многоквартирных домов – в вечернее время водители занимали парковочное место, обозначенное знаком «Парковка для инвалидов», что помимо нарушения законодательства, значительно осложняло возможность припарковаться возле своего дома для 22-летнего участника СВО Андрея Ползохновского, лишившегося ноги в результате боевых действий.

«В дальнейшем в адрес вышеуказанного гражданина посредством социальных сетей стали поступать оскорбления, а также были размещены посты с дискредитацией действий Вооруженных сил Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции», - рассказали в ведомстве.

По данному факту в УМВД России по Псковской области возбудили административное расследование в рамках статей 5.61 КоАП РФ (Оскорбление) и 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации).

«Лица, причастные к совершению правонарушений, установлены. По результатам их опроса и проведения лингвистической экспертизы высказываний, опубликованных в сети Интернет, материалы будут переданы в суд для привлечения последних к установленной законом ответственности», - добавили в УМВД.

Ранее сообщалось, что полицейские проводят проверку по факту травли участника специальной военной операции Андрея Ползохновского в Псковской области.

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