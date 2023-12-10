Происшествия

Судебное заседание по делу об оскорблении участника СВО в Псковском районе назначили на 26 декабря

Псковский районный суд принял к производству дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ), в отношении жительницы деревни Писковичи, оскорбившей участника СВО. Судебное заседание по рассмотрению дела назначено на 26 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В ходе проверки установлено, что в группе жилого комплекса «Видный» в мессенджере Telegram в адрес пострадавшего направили сообщение с использованием ненормативной лексики от пользователя «Алена Воздушные шары Псков». Сообщение излагалось в грубой форме, унижало честь и достоинство гражданина, нанесло вред самоуважению и репутации, сообщала прокуратура.

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Резонансную ситуацию с травлей участника СВО взял на контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

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Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что неуважительное отношение к участникам специальной военной операции, людям с ограниченными возможностями здоровья в регионе будет пресекаться самым жестким образом.