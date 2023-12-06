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Псковичку привлекли к ответственности за оскорбление инвалида СВО в соцсетях

Постановление об административном правонарушении вручили женщине в Псковском районе за оскорбление инвалида, получившего военную травму. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Фото: пресс-служба прокуратуры Псковской области

«6 декабря в прокуратуре Псковского района вручили постановление об административном правонарушении женщине, которая оскорбила в сети "Интернет" гражданина с ограниченными возможностями здоровья вследствие военной травмы», - сообщили в ведомстве.

В ходе проверки прокуратура установила, что в группе жилого комплекса «Видный» мессенджера Telegram в адрес пострадавшего направили сообщение с использованием ненормативной лексики от пользователя «Алена Воздушные шары Псков». Сообщение изложено в грубой форме, унижает честь и достоинство гражданина, наносит вред самоуважению и репутации, сообщили в прокуратуре.

В отношении местной жительницы вынесли постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по части 2 статьи 5.61 КоАП РФ (оскорбление в публичной неприличной (нецензурной) форме в сети «Интернет»). Вынесенное прокурором постановление и материалы прокурорской проверки направлены в суд для рассмотрения по существу.

Прокуратура района также даст правовую оценку действиям иных участников скандальной переписки в группе ЖК «Видный» в сети «Интернет».

Ранее сообщалось, что в УМВД России по Псковской области проводят проверку по факту оскорбления в социальных сетях участника специальной военной операции, кавалера Ордена Мужества Андрея Ползохновского.