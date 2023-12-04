Общество

Светящиеся арки и занавеси установили в Великих Луках

Светящиеся арки и занавеси установили в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Великих Лук

«На улицах и проспектах в Великих Луках продолжается монтаж новогодних консолей, которые предварительно были протестированы сотрудниками предприятия "Зеленхоз". 4 декабря также были смонтированы светящиеся арки и занавеси», - сообщили в администрации.

Ранее сообщалось, что искусственную новогоднюю ель доставили в Великие Луки.

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Напомним, новогодний салют запустят в Великих Луках в ночь на 1 января. Также в городе на площади Ленина 23 декабря пройдёт праздник новогодней ели.