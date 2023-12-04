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Андрей Турчак поздравил командира 76-й дивизии ВДВ со званием генерал-майора

Героя Российской Федерации, командира 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Дениса Шишова со званием генерал-майора поздравил секретарь Генсовета партии, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

Фото: Андрей Турчак / Telegram

«Моему товарищу и брату, Герою Российской Федерации, командиру 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Денису Шишову указом президента РФ присвоено звание генерал-майора. Денис - настоящий боевой офицер, профессионал, всю свою жизнь посвятивший служению Отечеству. В нашей псковской дивизии он с первых дней службы. Это звание - признание его мужества, верности долгу и воинского мастерства, проявленных в ходе СВО. Гордость и слава Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища и псковского десанта. Поздравляю, брат! Слава ВДВ!» - написал Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

Биография Дениса Шишова неразрывно связана с 76-й дивизией. Сюда он был распределён после окончания Рязанского воздушно-десантного училища. А с 2015 по 2017 год был командиром 104-го полка. Звание Героя России Денису Шишову было присвоено за проявленное мужество в ходе военной спецоперации на Украине. 26 февраля Шишов командовал соединением бригады, форсировавшей реку Днепр. Военные отразили семь атак. Денис Шишов получил осколочное ранение в голову, однако, продолжил командовать, удерживая переправу до подхода основных сил.