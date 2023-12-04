Общество

Путин присвоил командиру 76-й дивизии ВДВ звание генерал-майора

Командиру 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ Денису Шишову присвоили звание генерал-майора. Это следует из указа президента России Владимира Путина о присвоении воинских званий высших офицеров и специальных званий высшего начальствующего состава. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает филиал ВГТРК «ГТРК "Псков"».

Фото: филиал ВГТРК «ГТРК "Псков"»

Биография Дениса Шишова неразрывно связана с 76-й дивизией. Сюда он был распределён после окончания Рязанского воздушно-десантного училища. А с 2015 по 2017 год был командиром 104-го полка. Звание Героя России Денису Шишову было присвоено за проявленное мужество в ходе военной спецоперации на Украине. 26 февраля Шишов командовал соединением бригады, форсировавшей реку Днепр. Военные отразили семь атак. Денис Шишов получил осколочное ранение в голову, однако, продолжил командовать, удерживая переправу до подхода основных сил.