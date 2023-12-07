Общество

Часть стены дома на улице Юбилейной в Пскове починят до 17 декабря

Часть стены дома на улице Юбилейной в Пскове обрушилась из-за некачественного кирпича. С вопросом о сроках починки дома жители обратились к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову во время прямой линии с жителями региона на телеканале «Россия 24», которая проходит сегодня, 7 декабря.

«Мы знали об этой проблеме, оперативно помогли городу, выделили 300 тысяч рублей на проект и миллион на ремонтные работы», – сказал Михаил Ведерников

Глава города Пскова Борис Елкин отметил, что проблемный участок дома №32 по улице Юбилейной в Пскове на стадии устранения.

«Первый этап уже завершили, сейчас перешли ко второму этапу. Подрядчик обещает до 17 декабря все доделать», – уточнил Борис Елкин.