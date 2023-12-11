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Световой потолок монтируют на улице Пушкина в Пскове. ФОТО

Световой потолок монтируют на улице Пушкина в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В проекте закупки указывалось, что в комплектацию светового потолка входят световые подвесы, светодиодная нить, трос, шлейф с коннекторами, монтажный и коммутационный наборы. Цвет свечения светодиодной нити - теплый белый. Начальная цена контракта составляла 12 млн 742 тысяч 500 рублей, финансирование выделяли в рамках реализации проекта «Сердце Пскова».

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Потолок натягивают на участке от Октябрьского проспекта до улицы Ленина.

Ранее глава города Борис Елкин отмечал, что световой потолок, который натянут на улице Пушкина в Пскове, будет находиться там постоянно, а не только в период новогодних праздников.