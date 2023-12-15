Общество

Алексей Форш: Президент на прямой линии спокойно отвечал даже на самые каверзные вопросы

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции 14 декабря, которая в этом году совмещена с «Прямой линией», спокойно отвечал даже на самые каверзные вопросы. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил депутат Псковской городской Думы по единому округу Алексей Форш.

«Президент спокойно отвечал на вопросы. Даже на неудобные, на самые каверзные вопросы у него всегда были ответы. Что особо порадовало - что поддерживаем ребят в зоне СВО, большое внимание уделяем их семьям. Особенно запомнился вопрос, что пенсионерам убирают комиссию при оплате ЖКХ. И надеюсь, список таких граждан будет расширен», - сказал Алексей Форш.

По мнению депутата, президент о всех проблемах знает, не скрывает их и держит на контроле.

«От того, как спокойно президент отвечал, на душе стало спокойнее. Он был уверенным, даже отвечая на вопрос про инфляцию. Да, она подросла, но что поделаешь - мы сейчас в таких условиях, и то она подросла незначительно. И он сказал, что будет индексация пенсионерам», - заметил депутат.

Напомним, пресс-конференция президента, совмещенная с прямой линией, состоялась 14 декабря. Владимир Путин общался с журналистами и россиянами больше четырех часов. Он ответил на 67 вопросов самой разной тематики: от обстановки в зоне специальной военной операции до индексации пенсий.