Политика

Слово Путина. «Двойник» на экране

Сегодня, 14 декабря, прошел очередной сеанс общения российского президента с народом. Не проводившуюся с 2021 года традиционную прямую линию совместили с пресс-конференцией - и всё это под общим названием «Итоги года с Владимиром Путиным».

На нестандартный формат «два в одном» раз за разом обращали внимание освещавшие событие журналисты, а вот рядовому обывателю, думаю, тут большой разницы нет. Что пресс-конференция, что прямая линия, что послание или выступление Владимира Путина на каком-нибудь форуме или в дискуссионном клубе - всё воспринимается как эдакое слово президента, набор его заявлений на совершенно разные темы актуальной повестки. Понятно, что сказанное скоро забывается, а в памяти остаются отдельные яркие моменты, неожиданные вопросы и ответы, да еще курьезы вроде «Вятского кваса» (помните же?!) или загадочные надписи на плакатах, которыми журналисты пытаются привлечь к себе внимание главы государства. Кстати, с визуальной точки зрения сегодняшнее мероприятие, скорее всего, запомнится появлением на студийном экране нескольких критических реплик (недосмотрели?) и созданного с помощью нейросети «двойника Путина - студента СПБГУ», задававшего оригиналу свой вопрос.

Судя по высокому месту этого сюжета в топе новостей - зашло хорошо, на что, видимо, и рассчитывали. Тема двойников вообще сейчас модная, к тому же она своеобразно «зарифмовалась» с фразой «следующий президент России должен быть таким же, как Владимир Путин - или другим, но таким же» - так, напомню, высказался пресс-секретарь президента Дмитрий Песков еще до начала президентских выборов.

Сейчас избирательная кампания уже официально объявлена, пошел обратный отсчет до трехдневного голосования в марте, «кандидат №1» заявил о своем решении идти на очередной срок. Понятно, что в этой ситуации любое мероприятие с его участием, тем более четырехчасовое общение с народом, следует рассматривать и сквозь призму выборов-2024. Как неоднократно сообщали федеральные СМИ со ссылкой на близкие к администрации президента источники, в АП президентскую кампанию видят простой и понятной, исходят здесь из того, что обществу сейчас не нужны «политические шоу» - подобные тем, что мы наблюдали в 2018-м. Более того, сейчас выборы должны иметь «психотерапевтический характер»: люди ждут, когда закончится специальная военная операция, они устали, поэтому важно показать, что их обычной жизни ничто не угрожает, а у страны есть понятное будущее; короче, всё идет по плану.

Надо признать, что сегодняшнее общение президента с согражданами и журналистами соответствовало этим тезисам и условной триаде «гордость, надежда, уверенность» чуть более, чем полностью.

Это касалось и главных тем, связанных с позицией России в мире, укреплением ее суверенитета, экономической устойчивостью, согласием в обществе, проведением СВО (здесь было заявлено, что мир наступит, когда достигнем целей, а они не меняются; необходимости в новой волне мобилизации нет и т.д.), и вопросов не столь глобальных, но не на шутку беспокоящих простых людей.

Тема №1 здесь - рост цен. Как выразилась одна из собеседниц Путина, десяток яиц – уже от 180 рублей до 220-ти, куриная грудка была 165 рублей за килограмм, на сегодняшний день – 350. Отчего взволнованная женщина и призвала президента «пожалеть пенсионеров, которые не получают миллионами пенсию», помочь им - и навести порядок. На это Владимир Путин выразил сожаление и принес свои извинения, возникшую проблему он увязал с ростом доходов, как следствие - увеличением спроса на яйца при оставшихся прежними объемами производства и вовремя неоткрытым импортом. В общем, произошел сбой в работе правительства, но решения приняты - и «ситуация, без всякого сомнения, будет улучшаться».

Фото: kremlin.ru

Короче, всё будет хорошо - и с яйцами, и со многим другим. Как было заявлено, МРОТ в России повысят сразу на 18%, реальная зарплата вырастет на 8%, подъемные для врачей, которые работают по программе «Земский доктор», увеличат до двух миллионов рублей, действие семейной ипотеки, скорее всего, продлят и т.д.

Обо всем этом говорил сегодня президент и без пяти минут кандидат Владимир Путин со страной, в которой, как выяснилось, даже большие девочки мечтают о чуде и, по словам военкора, все знают: «Как вы скажете, президент, так и будет - поэтому, скажите, пожалуйста, как будет?»

Александр Савенко