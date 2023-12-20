Общество

Пешеходный мост через реку Пскову появится в 2024 году

Выполнение работ по строительству пешеходного мостового перехода через реку Пскову заказала городская администрация. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Строительство моста направлено на организацию пешеходных зон в рамках комплексной реконструкции квартала в целях повышения туристической привлекательности города, использования и популяризации объектов культурного наследия.

Подрядчику предстоит выполнить подготовительные, земляные, свайные работы, устройство искусственных сооружений (мост), возведение наружных ограждающих конструкций, устройство наружных электрических сетей и благоустройство.

Начальная цена контракта - 172 миллиона 113 тысяч 910 рублей. Источник финансирования – бюджет города Пскова. Подрядчика определят 12 января 2024 года. Срок исполнения контракта назначен на 29 декабря 2024 года.

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Ранее первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета партии «Единая Россия», сенатор от Псковской области Андрей Турчак сообщил, что строительство пешеходного моста через Пскову в Пскове профинансируют из федерального бюджета.