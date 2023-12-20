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Общество

Пешеходный мост через реку Пскову появится в 2024 году

20.12.2023 15:37|ПсковКомментариев: 0

Выполнение работ по строительству пешеходного мостового перехода через реку Пскову заказала городская администрация. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Строительство моста направлено на организацию пешеходных зон в рамках комплексной реконструкции квартала в целях повышения туристической привлекательности города, использования и популяризации объектов культурного наследия.

Подрядчику предстоит выполнить подготовительные, земляные, свайные работы, устройство искусственных сооружений (мост), возведение наружных ограждающих конструкций, устройство наружных электрических сетей и благоустройство.

Начальная цена контракта - 172 миллиона 113 тысяч 910 рублей. Источник финансирования – бюджет города Пскова. Подрядчика определят 12 января 2024 года. Срок исполнения контракта назначен на 29 декабря 2024 года. 

Ранее первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета партии «Единая Россия», сенатор от Псковской области Андрей Турчак сообщил, что строительство пешеходного моста через Пскову в Пскове профинансируют из федерального бюджета. 

Теги: #псков #Золотая набережная #мост
Источник: Псковская Лента Новостей
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