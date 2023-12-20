Праздновать Новый год «у моря Лукоморья» в Пушкинском заповеднике начнут уже через три дня

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» опубликовал афишу на новогодние и рождественские каникулы. Как пояснили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, программу постарались составить таким образом, чтобы порадовать гостей любого возраста и уровня литературной подготовки.
Александр Пушкин ждёт гостей на праздники. Иллюстрация Игоря Шаймарданова к стихотворению «Стрекотунья белобока». Из собрания музея.
Праздничные события нынешнего года начнутся уже на текущей неделе, отметили в музее. Так, на 23 декабря назначена премьера новогодней программы «У моря Лукоморья...» с загадками от самой «нянюшки всея Руси», пушкинской Арины Родионовны, с конкурсными испытаниями от кота учёного, играми с дедом Морозом и Снегурочкой.
В разные дни, в период с 23 по 30 декабря, а также 2 января это представление будут давать в «Музее-мельнице в деревне Бугрово» в разные часы для организованных туристических групп и для так называемых индивидуальных посетителей, то есть гостей, которые прибывают в заповедник поодиночке, семьями или небольшими приятельскими компаниями.
Подробнее с расписанием сеансов можно познакомиться на официальном сайте государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» .
Однако большая часть праздничных событий музея развернётся в первые посленовогодние дни, пояснили в «Михайловском». В период с 2 по 8 января здесь можно будет побывать на различных тематических мастер-классах и музейных занятиях, концертах, на фольклорных программах «Сказки пушкинской поры» и «...Рады мы проказам матушки зимы!». Последнюю, кстати, в музее проводят с участием музейного фольклорного коллектива «Пушкинская деревня». Членами этого ансамбля являются не только штатные сотрудники «Михайловского», но и их старинные друзья и помощники — семья Ролецких, которая буквально на днях стала победительницей областного конкурса «Есть для песен простор — это хор, это хор!» в номинации «Поём всей семьёй».