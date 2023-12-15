Культура

Итоги первого областного конкурса любительских хоров подвели в Пскове

Итоги первого областного конкурса любительских школьных хоровых и вокальных коллективов «Есть для песен простор – это хор, это хор» подвели в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в ПОИПКРО.

Фото здесь и далее: ПОИПКРО

Мероприятие прошло 18 декабря в большом зале спортивно-развлекательного парка «Простория». Организаторами конкурса выступили правительство Псковской области и региональный комитет по образованию, оператором – центр дополнительного образования «Лидер».

Участие в конкурсе приняли более 300 участников из 14 образовательных учреждений Псковской области.

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С приветственным словом к участникам вокального конкурса обратилась первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

В состав жюри вошли профессионалы из сферы образования и культуры: композитор, доцент кафедры оркестровки и общего курса композиции Санкт-Петербургской государственной консерватории, член правления Союза композиторов Санкт-Петербурга Евгений Петров; дирижер, лауреат международных конкурсов Эдуард Банько; выпускница Московского Государственного института музыки имени А. Г. Шнитке Оксана Амерханова; диакон - выпускник Московского хорового училища и Академии хорового искусства, дирижёр Александр Амерханов; начальник отдела региональной политики комитета по образованию Псковской области Андрей Ниневский; врио ректора Псковского областного института повышения квалификации работников образования Екатерина Гончарова.

По итогам конкурса победителем в номинации «Нескучная классика» стал детский хоровой коллектив «Ступени» центра образования Опочецкого района. Победитель в номинации «Поём всей семьёй» – семейный ансамбль «Поозерье» Пушкиногорской средней общеобразовательной школы имени А. С. Пушкина. Победитель в номинации «Наши любимые песни», младшая категория – младший хор.

Призеры конкурса получили дипломы II и III степени и денежные призы. Участникам вручили дипломы и поощрительные призы от организаторов конкурса.

Основной целью конкурса является сохранение и популяризация традиций хорового пения.