Общество

Сапоги и сабо завода «Псков-Полимер» получили знак качества «Лучшее - детям»

Предприятие «Псков-Полимер» (бренд Nordman) стало победителем государственного конкурса в рамках национальной программы «Лучшее - детям». Об этом сообщил директор ООО «Псков-Полимер», заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»

Участие в конкурсе принимали производители товаров и услуг для детей со всех регионов России. Предприятие «Псков-Полимер» представило детские сапоги Nordman Rocket, T-Rex и сабо Schlöps.

«В лабораториях Ростеста эксперты проверили эти образцы на соответствие международным стандартам, и по итогу все три модели были удостоены знака качества "Лучшее - детям", наша фабрика получила соответствующий знак и свидетельство. Поздравляем весь коллектив предприятия с очередной победой и такой высокой оценкой экспертного сообщества! Так держать!» - рассказал Юрий Сорокин.