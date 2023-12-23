Общество

Митрополит Тихон раскритиковал состояние ресторана «Башня» в центре Печор

Митрополит Крымский и Симферопольский Тихон раскритиковал состояние ресторана «Башня» в центре Печор в ходе выезда сегодня, 25 декабря, передает корреспондент «МК в Пскове».

Фото: «МК в Пскове»

В выезде приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета партии «Единая Россия», сенатор от Псковской области РФ Андрей Турчак, митрополит Псковский и Порховский Арсений, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов.

«Мы просили только об одном: приведите в порядок здание, сделайте в соответствии с дизайн-кодом! Не хочет владелец!» - сказал митрополит Тихон.

Он обратился к печерянам и попросил поговорить с владельцем кафе, чтобы обратить его внимание на необходимость выполнения работ и назвал это «ложкой дёгтя в бочке мёда». Губернатор Михаил Ведерников отметил важность этого и напомнил, что башня - это доминанта на центральной площади Печор.

В остальном участники выезда высоко оценили вид города после ремонта к 550-летию монастыря и слободы Печоры.