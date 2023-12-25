Общество

Алеся Михачева: Верю в чудеса и люблю загадывать желания

Планами на грядущие новогодние праздники поделилась депутат Псковской городской Думы, руководитель областного Ресурсного центра добровольчества Алеся Михачева в беседе с корреспондентом ПЛН FM.

Фото: ПЛН

«Новый год планирую проводить со своими детьми и ребятами-волонтерами. Встреча Нового года вместе стала для нас уже добровольческой традицией. На длинных праздничных выходных есть желание показать младшей дочери-подростку выставку "Россия", на которой недавно я побывала сама и очень впечатлилась», - поделилась Алеся Михачева.

По ее словам, на выставке-форуме «Россия» можно увидеть ценное для регионов, поиграть и нарядится в национальные костюмы. А на площадке Псковской области можно узнать о туристических маршрутах, «прокатиться» по территории области на велосипеде в шлеме виртуальной реальности, увидеть Кремль. «Особенно хочется показать детям то, как богата наша Россия, и на выставке это можно сделать как никогда наглядно», - подчеркнула депутат.

Алеся Михачева призналась, что считает Новый Год волшебным праздником.

«Я люблю получать детские сладкие подарки в коробках и пакетах, верю в чудеса, люблю загадывать желания. И очень надеюсь на настоящий Новый год со снегом и Дедом Морозом», - поделилась Алеся Михачева.