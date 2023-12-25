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Константин Абабков: Это был очень насыщенный и продуктивный год

Для псковского ансамбля «Сказ» и виртуоза-балалаечника Константина Абабкова 2023 год был насыщенным и продуктивным, полным движения вперед. Об этом музыкант рассказал в беседе с корреспондентом ПЛН FM.

«Для меня и моего коллектива это был очень насыщенный и продуктивный год, мы несколько раз ездили за границу. Активный год, полный движения вперед. Очень насыщенный и интересный год!» – рассказал Константин Абабков.

Ранее он установил рекорд России по продолжительности игры на балалайке без остановки на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве сегодня, 4 ноября, в День народного единства.

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Также ансамблю «Сказ» имени Виталия Румянцева присвоили звание «Заслуженный коллектив народного творчества России».