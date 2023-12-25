Константин Абабков: Это был очень насыщенный и продуктивный год

Для псковского ансамбля «Сказ» и виртуоза-балалаечника Константина Абабкова 2023 год был насыщенным и продуктивным, полным движения вперед. Об этом музыкант рассказал в беседе с корреспондентом ПЛН FM.
«Для меня и моего коллектива это был очень насыщенный и продуктивный год, мы несколько раз ездили за границу. Активный год, полный движения вперед. Очень насыщенный и интересный год!» – рассказал Константин Абабков.
Ранее он установил рекорд России по продолжительности игры на балалайке без остановки на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве сегодня, 4 ноября, в День народного единства.
Также ансамблю «Сказ» имени Виталия Румянцева присвоили звание «Заслуженный коллектив народного творчества России».
«От Нового года я жду свой юбилей, будет круглая дата, хочу отметить ее, сделать концерт для псковичей. Новый год отмечу на работе с балалайкой в руках, участвую в новогодних мероприятиях, радую псковичей, потом с семьей поедем в отдохнуть в Белоруссию. Как настоящий псковский Дед Мороз хочу пожелать всем доброты, успехов в их начинаниях. Чтобы все, что они задумали – у них получилось. Надо быть добрее друг к другу, и все будет хорошо», – заключил музыкант.