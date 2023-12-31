Наталья Исакова: Россию ждёт особенный год

Любой год – сложный, ведь даже за успехами стоит усердная работа. Такое мнение член Общественной палаты РФ от Псковской области, директор Государственного архива Псковской области Наталья Исакова высказала в беседе с корреспондентом ПЛН FM.
Не менее сложным был год и у Государственного архива Псковской области.
«В Государственном архиве Псковской области за этот год было исполнено свыше 7 тысяч запросов, я считаю, что это огромное количество. Каждое пятое дело, которое у нас хранится, было выдано для просмотра», – уточнила директор архива.
Сама Наталья Исакова уверена, что Новый год – праздник, который следует проводить в кругу семьи. В следующем году она планирует заняться исследовательской работой
«Новый год я встречаю с семьей, у меня большая и дружная семья. Это семейный праздник, и проводить его нужно с семьей, набраться сил перед следующим годом. Псковичам хочу пожелать, в первую очередь, крепкого здоровья, чтобы было как можно меньше препятствий перед их начинаниями. И, конечно, мирного неба над головой!» – добавила она.