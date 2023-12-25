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Михаил Ведерников: Вероятно, музей «Россия — моя история» разместят не в кампусе

Музей «Россия - моя история», вероятно, разместят в здании Духовной семинарии на улице Советской в Пскове, а здание бывшего кампуса ПсковГУ приспособят для размещения детей из федерального лагеря «Истоки». Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в программе «Обратный отсчет» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Что касается многострадального кампуса, при нынешних ценах, чтобы его адаптировать именно под музей, а там многое придется переделывать, нужно 2 миллиарда. Деньги серьезные, на региональном уровне их нет, на федеральном уровне пока тоже понимания по этим деньгам нет. Владыка Тихон сейчас приезжал, есть идея все-таки в более компактной локации музей сделать. Как вариант — здание семинарии. А по кампусу, может быть, либо ждать лучших времен, но по примеру соцгородка это не лучшее решение, либо, действительно, сделать студенческий кампус и завязать его под наш печорский федеральный лагерь, чтобы была локация, где несколько сотен ребят могут остаться ночевать», - сказал Михаил Ведерников.

Он отметил, что у региона есть договоренности с министерством просвещения, по которым в исторические места области, в частности Пушкинские Горы, приезжают школьники. «Может быть, предусмотрим кампус как место размещения тех школьников, которые будут приезжать в наш регион по школьной программе», - пояснил глава региона.

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Напомним, музей «Россия — моя история» — это мультимедийная выставочная система, где панорамно изображена история страны со времен ее зарождения до наших дней. В экспозициях будут использованы только современные технологии — мультимедийные карты, видеопроекция, интерактивные картины и декорации.

Духовная семинария на Великолуцкой улице (в настоящее время - Советская, 21) являлась одним из старейших учебных заведений Пскова. Семинария берет начало с основания в Пскове в 1725 году при Архиерейском доме Славяно-Российской духовной школы. Между 1746-1752 годами Псковская духовная школа стала именоваться семинарией.

В 2022 году МТУ Росимущества в Псковской и Новгородской областях передало в безвозмездное пользование здание семинарии Псковской епархии.

В настоящее время в здании располагается естественно-географический факультет ПсковГУ.