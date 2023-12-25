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Губернатор о чиновничьем десанте в Великих Луках: Мы хотели показать, что вопрос в подходе

29.12.2023 14:58|ПсковКомментариев: 0

В муниципалитетах часто жалуются на недостаток финансирования. На деле проблема чаще всего кроется в расстановке приоритетов, в подходе. Такое мнение губернатор Псковской области Михаил Ведерников озвучил в программе «Обратный отсчет» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я уже, наверное, не в том возрасте и не ту должность занимаю, чтобы верить в сказки и все время слушать плач Ярославны. Можно, конечно, все время обращаться к региональному центру, губернатору, говорить, что вам недодают денег на одно, на другое, на третье. Бюджет достаточный, вы просто приоритеты правильно расставьте», - сказал Михаил Ведерников.

Губернатор отметил, что летом специалисты правительства Псковской области направились в Великие Луки, чтобы перестроить работу городской администрации. По его словам, местные власти услышали рекомендации региональных наставников, и сегодня ситуация в южной столице области улучшилась.

«Мне, если честно, принципиально захотелось показать, что вопрос не в деньгах и не в недостаточном количестве техники. Вопрос в подходе. Вот Андрея Беляева (главу администрации Великих Лук - ред.) хочу в этой части поблагодарить, он по-спортивному закусился, поставил себе задачу навести порядок. Плюс я же сказал: "Ребят, давайте так. Если нам придется всем этим заниматься, вы вообще зачем нужны? Можете сами сделать - сделайте. Тогда давайте про технику, про все остальное разговаривать". Но Андрей -  молодец, и руководители управляющих компаний - молодцы. Большое количество людей просто подключились к этой работе. И, собственно, все признали, что это не за год накопилось», - рассказал Михаил Ведерников.

Он добавил, что работу удалось перестроить, и Великие Луки уже получили дополнительно 50 миллионов рублей на дороги. Глава региона заметил, что у глав муниципалитетов есть множество инструментов для привлечения финансирования, главное — видеть их и планомерно работать.

Пресс-портрет
Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области Беляев Андрей Геннадьевич глава администрации Великих Лук
Теги: #великие луки #администрация
Источник: Псковская Лента Новостей
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