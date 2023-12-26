Экономика

Псковский губернатор: В этом году мы ждем исторический рост собственных доходов региона

Собственные доходы Псковской области растут, в этому году прирост будет существенный. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в программе «Обратный отсчет» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Оппоненты говорят, что у нас не растут собственные доходы. Вранье, растут! По этому году, возможно, даже исторически самый высокий результат будет. Я пока не буду называть предварительные цифры, потому что еще ряд событий может произойти, который цифры подкорректирует. Но, тем не менее, растут», - сказал Михаил Ведерников.

Он отметил, что значительную помощь региону оказывает федеральный центр, в частности, через национальные проекты.

«Слушайте, 67,5 миллиардов рублей. Напомните, в каком году такое было? - заметил Михаил Ведерников. - Цифры говорят сами за себя. Мы по целому ряду экспертных исследований входим в пятерку регионов, которые наиболее динамично развиваются. А регионов у нас на четыре больше стало, на минуточку».