Псковский губернатор: В этом году мы ждем исторический рост собственных доходов региона

Собственные доходы Псковской области растут, в этому году прирост будет существенный. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в программе «Обратный отсчет» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он отметил, что значительную помощь региону оказывает федеральный центр, в частности, через национальные проекты.
«Слушайте, 67,5 миллиардов рублей. Напомните, в каком году такое было? - заметил Михаил Ведерников. - Цифры говорят сами за себя. Мы по целому ряду экспертных исследований входим в пятерку регионов, которые наиболее динамично развиваются. А регионов у нас на четыре больше стало, на минуточку».