Политика

Михаил Ведерников: Конструктивно у нас работают три оппозиционные партии

Три оппозиционные партии в Псковской области вносят полезные предложения и ведут конструктивный диалог — это ЛДПР, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и «Новые люди». Такое мнение губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил в программе «Обратный отсчет» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В плане конструктивной работы я хочу позитивно отозваться о "Справедливой России", о "Новых людях", о ЛДПР. У них своя точка зрения, у них во многом расходятся с нами позиции, но по каким-то базовым моментам в процессе обсуждения мы все-таки договариваемся. Я же все это смотрю в динамике, я слышу, какие вопросы задают, как проходят обсуждения. Коллеги достаточно сильно погрузились, они, действительно, профессионально разбираются в целых отраслях, направлениях. И есть полезные поправки, которые мы принимаем», - рассказал Михаил Ведерников.

Другие оппозиционные партии, по мнению губернатора, критикуют власть, при этом не предлагают достойные альтернативные пути развития и не готовы вступать в конструктивный диалог. Он отметил, что некоторые представители оппозиции принципиально не голосуют за бюджет, не поддерживают бойцов специальной военной операции.