Михаил Ведерников: Конструктивно у нас работают три оппозиционные партии

Три оппозиционные партии в Псковской области вносят полезные предложения и ведут конструктивный диалог — это ЛДПР, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и «Новые люди». Такое мнение губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил в программе «Обратный отсчет» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Другие оппозиционные партии, по мнению губернатора, критикуют власть, при этом не предлагают достойные альтернативные пути развития и не готовы вступать в конструктивный диалог. Он отметил, что некоторые представители оппозиции принципиально не голосуют за бюджет, не поддерживают бойцов специальной военной операции.