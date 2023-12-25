Общество

Опубликован график работы клиентских служб Социального фонда в Пскове в новогодние праздники

Как будут работать клиентские службы отделения Социального фонда России в Псковской области в праздничные дни января, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе фонда.

В этом году клиентские службы СФР завершили прием 29 декабря. К стандартному графику работы они вернутся 9 января. Чтобы у псковичей была возможность обратиться за услугами во время праздников, 4 января территориальные офисы фонда проведут обслуживание по сокращенному графику.

В этот день клиентские службы в Пскове, Великих Луках и районах будут принимать граждан и страхователей с 8.30 до 17.00, в Невельском, Опочецком, Островском и Порховском районах - с 8.00 до 16.15, чтобы предоставить необходимые услуги.

Единый контакт-центр по социальным вопросам 8-800-1-00000-1 в этом году будет вести консультирование в обычном режиме до 29 декабря включительно.

Перед Новым годом центр перейдет на сокращенный график работы: 30 декабря – с 2 до 17 часов, 31 декабря – с 4 до 13 часов. С 3 января до конца праздников операторы будут вести прием обращений ежедневно с 2 до 17 часов. 9 января контакт-центр вернется к стандартному графику.

Напомним, что получить услуги фонда в течение всех новогодних праздников можно через портал госуслуг. Там есть электронные сервисы практически по всем выплатам и мерам поддержки, которые предоставляет Социальный фонд.

Клиентские службы:

30 декабря – 3 января — прием не ведется.

4 января — с 8.30 до 17.00 (Псков - Великие Луки). 8.00-16.15 (Невель, Опочка, Остров, Порхов).

5 – 8 января — прием не ведется.

С 9 января — прием по стандартному графику.

Контакт-центр: