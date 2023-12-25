Общество

Псковская полиция объявила о круглосуточном усиленном режиме службы на Новый год

Сотрудники Управления МВД России по Псковской области в круглосуточном усиленном режиме будут обеспечивать общественный порядок и безопасность граждан во время новогодних мероприятий. Всего будет задействовано более 250 полицейских. Им помогут коллеги из регионального Управления Росгвардии, а также представители частных охранных организаций и общественности, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону.

В зоне особого внимания полицейских будут общая ситуация на дорогах области и соблюдение требований к реализации алкогольной и иной продукции. Кроме того, под особым контролем - места установки новогодних елей. Их на территории области 52.

Во всех муниципальных образованиях будут круглосуточно приниматься сообщения жителей области о происшествиях и совершенных правонарушениях, обеспечиваться оперативное реагирование и принятие мер по их регистрации, пресечению и оказанию необходимой помощи гражданам.

Полиция Псковской области напоминает, что обратиться в органы внутренних дел с любой значимой информацией можно по телефонам 02 (102, 112), лично или через официальный интернет-сайт.