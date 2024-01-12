Общество

Псковские медиа-2023: жизнь в «дивном новом мире»

13 января в России отмечается День печати. К этому дню мы, по сложившейся традиции, подводим итоги очередного года жизни псковских масс-медиа, говорим об успехах, проблемах и тенденциях.

Если 2022 год был переломным в жизни страны, то 2023 стал его логическим продолжением. Информационное поле Псковской области, характер взаимодействия власти и СМИ в минувшем году стабилизировались. Те, кто не принял новые правила игры, сегодня занимают маргинальное положение, работают из-за рубежа, лишились доступа к источникам информации, по этой причине они не способны оказывать заметного влияния на жизнь Псковской области. Доминирующее положение на псковской медиаполяне занимают региональные медиахолдинги, которые в ушедшем году окончательно адаптировались к «новой нормальности» и продолжили работу в рамках редакционной политики.

2023 год для Псковской области стал годом губернаторских выборов, этот фактор, в значительной степени, влиял на работу региональных медиа, которые заметно увеличили количество и объем материалов по итогам и достижениям первого губернаторского срока Михаила Ведерникова.

Важным фактором псковского медиаландшафта стала отставка в начале 2023 года экс-советника губернатора по СМИ Антона Сергеева. Одиозного медиаменеджера на посту «главного по СМИ» сменил Степан Парфенов, который в статусе врио управления информационной политики правительства Псковской области продержался всего полгода, так и не сумев понять, как же устроена работа псковских масс-медиа. Эта кадровая чехарда, как легко понять, негативно отразилась на работе государственного медиахолдинга Псковской области, который в истекшем году продолжил терять влияние, закрыл ряд медиапроектов, созданных в эпоху Антона Сергеева.

Расхожей метафорой стало утверждение, что для мира медиа настали сложные времена. Откровенно говоря, времена никогда не были простыми. Но факт в том, что с каждым годом становится работать сложнее, в этом смысле 2023 год не стал исключением. Те, кто наивно полагал, что он принесет «оттепель», были посрамлены. Признанные экстремистскими и запрещенные Facebook* и Instagram* не смогли вернуться и фактически полностью утратили былое влияние. Постоянно идут разговоры о грядущем запрете видеохостинга YouTube. Относительный плюрализм былых времен давно забыт, многое из того, что раньше считалось точкой зрения или «оценочным суждением», сегодня преследуется и карается по всей строгости административного и уголовного кодексов. В рамках законодательства «о фейках в отношении ВС РФ» немало журналистов и блогеров пострадали за, как считает отечественное правосудие, недостоверную информацию о российской армии. Ликвидированы или заблокированы многие зарубежные масс-медиа, большинство оппозиционных изданий обзавелись «почетным» званием иноагента. Отчасти это является частью «войны пропаганд», своеобразной защитной реакцией на беспрецедентное внешнее информационное давление. Но есть в этом и характерное для российского чиновничества во все времена стремление под любым предлогом «закрутить гайки» и «накинуть платок на роток». Увы, такие времена. Идет тотальная информационная война, где стороны предпочитают пленных не брать и палить из всех орудий.

В 2023 году завершилась трансформация Telegram-пространства и социальных сетей. Аресты и последующее тюремное заключение нескольких администраторов видных федеральных пабликов остудили многие горячие головы. Несистемная оппозиция теперь работает из-за границы, оставшиеся в России снизили градус протестной риторики почти до нуля, старательно обходя «острые углы», избегая касаться болезненных для российской власти тем. Окончательно стало понятно, что анонимность в соцсетях – понятие, лишенное смысла, когда Системе надо, она оперативно устанавливает авторов постов и, при желании, привлекает их к ответственности. Во-многом по этой причине активность анонимных Telegram-каналов фактически сошла на нет.

С другой стороны, вытеснение анонимных блогеров, сужение медиапространства неизбежно повышает капитализацию и роль официальных СМИ, которые в завершившемся году смогли увеличить влияние и расширить аудиторию. Давайте посмотрим, каковы итоги работы главных псковских медиа в 2023 году, кто в изменившихся условиях нашел новые возможности для работы, кто, как и прежде, топчется на месте, а кто вынужден был «сложить оружие» и признать, что более не игрок на псковском медиаполе.

Интернет-СМИ

Есть в этой ситуации место для стабильности. Меняются условия, но Псковская Лента Новостей уже более 17 лет остается абсолютным и безоговорочным лидером регионального медиапространства, значительно опережая ближайших конкурентов по всем ключевым показателям, таким как количество просмотров, число уникальных посетителей и объем «ядерной» аудитории. К концу года создалось ощущение, что коллеги окончательно признали первенство ПЛН и прекратили попытки как-то изменить давно сложившиеся расклады.

Независимые счетчики неумолимо зафиксировали сокращение читательской аудитории Псковского агентства информации — некогда вечного ближайшего преследователя ПЛН среди псковских масс-медиа. Но такое положение вещей давно в прошлом, теперь ПАИ регулярно уступает 2-е место в рейтинге самых читаемых СМИ Псковской области изданию «МК в Пскове», также входящему в медиахолдинг «Гражданская пресса».

Количество посещений псковских медиа в актуальном состоянии на 11.01.2024 по данным независимого счетчика LiveInternet.ru

Такое положение дел подтверждает и главный на сегодняшней день показатель эффективности российских интернет-СМИ – Индекс качества сайта, рассчитываемый поисковой системой yandex.ru, заключающийся в определении авторитетности и востребованности интернет-ресурсов с учётом качественной характеристики. Для Псковской Ленты Новостей Индекс качества на конец года составил 6 250 пунктов. ИКС Псковского агентства информации – более чем в 2 раза меньше и равен 2 620 пунктам.

2023 год подтвердил, что такие медиа, как «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков» в значительной степени растеряли читательскую аудиторию и, как показывают официальные счетчики LiveInternet и Mail.ru, не способны конкурировать с лидерами регионального медиарынка.

Индекс качества сайта (ИКС) ПЛН vs ПАИ в 2021-2023 гг. по данным Яндекс

Во многом схожая картина сложилась на медиарынке Великих Лук. Доминирующее положение на нем занимают ресурсы, входящие в медиахолдинг, аффилированный с депутатом Государственной Думы РФ Александром Козловским, флагманом которых является портал Луки.ру. Главное медиа «южной столицы» региона в прошлом году регулярно обгоняло по посещаемости Псковское агентство информации в рейтинге региональных СМИ.

Остальные великолукские масс-медиа продолжили пребывать в состоянии застоя. Это особенно заметно на примере интернет-СМИ, не так давно вошедших в структуру госмедиахолдинга Псковской области. Например, медленно умирающий портал Luki.news, занятый, в основном, дублированием новостей более популярных местных медиа на своем морально устаревшем сайте. Тот случай, когда солидные бюджетные вливания растворились в воздухе, не принеся региональной власти никакой пользы.

Теле- радиовещание

Всем в Псковской области известно, что с 2014 года самым популярным в регионе общественно-политическим контентом были информационные программы, выходящие в эфир под брендом «Эхо Москвы» в Пскове. Псковского «Эха» нет уже около двух лет. Но это не стало проблемой для псковского медиаландшафта и радиослушателей, потому что под новым брендом – ПЛН FM – на частоте 102.6 FM прежняя команда не только продолжила работу, но и принципиально расширила пакет авторских и редакционных программ.

В сетке вещания ПЛН FM есть программы по всем направлениям общественно-политической жизни. К давно ставшими популярными «Сообразим на троих», «Трем мудрецам», «Кузнице», «Прессингу», «В рубелю» добавились новые для радиостанции форматы. Речь, в частности, о программах «ГорДозор», в которой эксперты обсуждают дорожно-транспортные вопросы жизни Пскова, «Дело вкуса», героями которой становятся представители индустрии общепита города и области, «Железные люди», в которой автор и ведущий, депутат Псковского областного Собрания Владимир Кузь, встречается с интересными людьми нашего региона, нашедшими свой путь в спорте, «Зверье мое», как легко понять из названия, программа о «братьях наших меньших».

Отметим, что выходящая в эфире радио «ПЛН FM» авторская программа главного редактора ПЛН Александра Савенко «Гонки по вертикали» отмечена наградой конкурса на лучшее освещение парламентской деятельности в СМИ «Совет Федерации – палата регионов» в номинации «В фокусе – Совет Федерации». Программа «Гонки по вертикали» посвящена темам политической жизни, в 2024 году она отмечает свое 10-летие.

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Важное место в эфирной сетке занимают просветительские программы «Летопись воинской славы Псковской земли», «Легенды Псковской земли», которые выходят при поддержке Российского военно-исторического общества, «Изборские истории» (в партнерстве с музеем-заповедником «Изборск») и «Пастырь», авторами которой являются авторитетные псковские деятели церкви. Конечно же, следует отметить программу «Истфакт», автор которой, Артем Татаренко, проливает свет не только на главные события истории, но также и на легенды Псковской земли.

Программы радиостанции ПЛН FM

Добавим, что радио «ПЛН FM» работает в мультиформатном режиме, все перечисленные и многие другие программы можно не только слушать на частоте 102.6 FM, но и смотреть видео из студии на канале «ПЛН-ТВ» в YouTube и группе ПЛН в социальной сети «ВКонтакте». Опция пользуется широкой популярностью. Так, предновогоднюю программу «Обратный отсчет» с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым только в группе ПЛН во «ВКонтакте» смотрело более 11,5 тысяч человек.

В Великих Луках, кстати, тоже на частоте 102.6, работает и развивается радиостанция «Луки FM». Проект был запущен относительно недавно, в 2021 году, но уже сегодня в сетке вещания радиостанции есть авторские программы, растет число собеседников и экспертов.

Впрочем, не все новые проекты на псковском радиорынке столь же успешны. Запуск в регионе за счет бюджетных средств радиостанции «Серебряный дождь» у региональных экспертов изначально вызывал недоумение. В то время, как затраты на вещание в регионе легли на областной бюджет, частота радиовещания монопольно принадлежит столичному радио. Первые несколько лет за бюджетные деньги на волнах «Серебряного дождя» транслировалась музыка и программы московской редакции либеральной направленности. Официозные программы появились в региональной сетке вещания «Серебряного дождя» только год назад. При этом говорить о новых форматах не приходится – коллеги не придумали ничего лучше, как постоянно копировать проекты конкурентов, имитируя собственное творчество. Излишне напоминать, что копия всегда хуже оригинала. А новых проектов в 2023 году не появилось.

В области телевизионного вещания в Псковской области по-прежнему вне конкуренции позиции ГТРК «Псков». Принципиально важно, что компании из года в год удается сохранять де-факто монопольное положение в части общественно-политического ТВ в масштабе Псковской области. Потуги телеканала «Первый псковский» создать конкуренцию ГТРК «Псков» пока успехом не увенчалась. Год назад на этот факт можно было смотреть снисходительно, ссылаясь на то, что канал молодой и нуждается в некотором времени, чтобы встать на ноги. По итогам 2023 года такое положение дел вызывает недоумение. Еще весной 2022 года новое руководство обещало сформировать полноценную сетку вещания и наполнить ее собственными, в т.ч. авторскими программами. Обещания эти, по факту, остались на бумаге. Объем программ собственного производства на «Первом псковском» остается до смешного мал, большую часть эфирного времени занимают старые второсортные сериалы, так что говорить о полноценной эфирной сетке канала не приходится. Но даже при таких скромных объемах не обошлось без потерь. В ушедшем году были закрыты ряд проектов, самым заметным из которых был «Псковский телеграм».

Кстати, год назад, тогда еще советник губернатора по СМИ, Антон Сергеев на полном серьезе предсказывал, что в 2023 году «Первый псковский» возьмет ТЭФИ. Оглядываясь на ушедший год, даже как-то неудобно вспоминать об этом. Будто очень недалекий человек сморозил глупость. За многократные повторы турецких сериалов начала века ТЭФИ не дают. Скорее уж Земля налетит на небесную ось.

На рынке телевещания Великих Лук в 2023 году все без изменений – доминирующее положение занимает Великолукская телерадиокомпания (телеканал «360»), которая образует медиахолдинг с упомянутыми выше интернет-порталом Луки.ру и радиостанцией «Луки FM».

Социальные сети

Трансформация ландшафта соцсетей в новой реальности продолжилась в 2023 году. Сохранялась миграция пользователей из заблокированных в РФ Facebook* и Instagram*. Если в 2022 году бенефициаром оказалась социальная сеть «ВКонтакте», то в минувшем году наибольшего успеха добился Telegram. Мессенджер почти догнал «ВКонтакте» по аудитории в России: его ежемесячный охват составляет уже 82,3 млн против 89,2 млн у «ВКонтакте», согласно данным Mediascope за октябрь 2023 года. Таким образом, аудитория Telegram в России за два года выросла более чем на 30 млн человек.

Instagram*, согласно этим данным, в России умирает. Его аудитория с момента блокировки упала в два раза до 25,1 млн — соцсеть откатилась на пятое место по широте охвата.

Динамика социальных сетей в России (данные Mediascope)

Рост влияния Telegram-каналов характерен и для Псковской области. Во-первых, потому, что ведущие региональные СМИ активно развивают свои паблики в Telegram, которые, фактически, превратились в самостоятельные влиятельные медиаресурсы. Во-вторых, благодаря активному позиционированию в Telegram региональных лидеров общественного мнения, прежде всего, губернатора области Михаила Ведерникова. Его канал на сегодняшний день является одним из главных источников информации о жизни в регионе, а еженедельные комментарии губернатора по актуальной повестке, судя по количеству просмотров и репостов, приобрели широкую популярность и за пределами региона.

Этому примеру последовали многие представители псковского политического класса, правда, с разным успехом. Более других в Telegram преуспевают глава Пскова Борис Елкин и депутат Госдумы Александр Козловский. Остальные по-прежнему только постигают премудрости общения с гражданами посредством прямой коммуникации в «новых медиа».

Посмотрим, как обстоят дела у псковских СМИ в самых популярных и официально разрешенных соцсетях.

Здесь также фиксируем уверенное лидерство Псковской Ленты Новостей. Группа ПЛН в социальной сети «ВКонтакте» — самая многочисленная среди региональных медиа, к тому же прошедшая официальную верификацию. У нее более 97 000 подписчиков, публикуемые новости вызывают оживленные дискуссии читателей. У ближайшего преследователя – ПАИ – в группе чуть более 24 000 подписчиков, в четыре раза меньше.

Telegram-канал Псковской Ленты Новостей с 2020 года является самым популярным и читаемым общественно-политическим каналом региональных СМИ. Ресурс уверенно лидирует и намного опережает конкурентов по ключевым показателям: числу подписчиков, индексу цитирования, ежедневному и суммарному охвату аудитории и т.д. Telegram-канал ПЛН пользуется заслуженным вниманием и за пределами региона, постоянно попадая в обзоры и рейтинги лучших региональных политических Telegram-каналов страны.

Telegram-канал «Псковская Лента Новостей» в 2023 году

В целом же Telegram-пространство в 2023 году отличала максимально жесткая поляризация. Как провластные ресурсы, так и оппозиционные скатились до уровня примитивной пропаганды, где есть только «белое и черное». Паблики госмедиахолдинга и релокантов наполняла риторика крайностей. Если одни с утра до ночи рассказывали про деменцию Байдена и скорое загнивание коллективного Запада, другие, наоборот, писали исключительно о провалах российской внутренней и внешней политики, а псковскую повестку представляли исключительно в негативном свете, как бесконечный набор ошибок власти на местах.

Еще одной важной тенденцией минувшего года в псковском сегменте соцсетей стала фактическая смерть анонимных пабликов несистемной оппозиции. Некогда игравшие заметную роль в псковской околополитической жизни, лишенные доступа к источникам информации, они утратили влияние и остались в прошлом. Им на смену в 2023 году активно приходили нишевые и отраслевые Telegram-каналы — о политике, военной и гражданской истории региона и др. Они не только существенно расширили тематику псковского Telegram-пространства, но и повысили его качественный уровень. Логично предположить, что именно здесь есть резерв для дальнейшего роста псковского Телеграма. В остальном же, полагают эксперты, картину общественно-политического сегмента псковских соцсетей можно считать завершенной, серьезные изменения или появление новых игроков не предвидятся.

Подводя итог, отметим, что в 2023 году работать региональным масс-медиа стало в разы сложнее. СВО не прекратилась, а «новое законодательство», в частности о дискредитации и фейках в отношении Вооруженных сил РФ, продолжило ужесточаться, касаясь СМИ напрямую. Плюрализм мнений прежних лет, с большим количеством «оттенков» и точек зрения, канул на неопределенное время в Лету. Нет больше и многообразия псковских медиа. Государственные СМИ окончательно превратились в примитивные пропагандистские машины. Оппозиционные ресурсы покинули страну, на новом месте легли под новых хозяев и, отрабатывая пайку, оперативно трансформировались в, по сути, такую же пропаганду, только антироссийского содержания. Информация уступила место трактовкам и комментариям, где факты и объективность имеют глубоко второстепенное значение. Господствует правило: «кто не с нами, тот враг, подлежащий уничтожению».

Очевидно, эта поляризация никуда не исчезнет в ближайшем будущем. Страна уверенно движется к «советскому» медиаландшафту. На месте СМИ останутся госпропагандисты, которые и дальше будут неумело и примитивно убеждать, что черное — это белое и наоборот. Оппозиционные медиа и так уже напоминают «западные голоса» эпохи Холодной войны, в режиме 24/7 рассказывающие об ужасах жизни в современной России.

«Окно Овертона» СМИ сузилось до размеров даже не форточки, а замочной скважины. Псковские медиа работают как сапер на минном поле, где каждое неосторожное движение может стать фатальным. Но иного выбора нет. Пресса во все времена работает в реальном правовом поле — и не наша вина в том, что это поле с каждым новым годом становится все меньше.

Коллектив журналистов медиахолдинга «Гражданская пресса»

* Facebook и Instagram принадлежат корпорации Meta - признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в РФ.