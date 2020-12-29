Общество

Вспомнить все — 2020! Год из жизни ведущих СМИ Псковской области

Завершается 2020 год. Провожаем мы его, давайте будем честными, с радостью, надеждой и тревогой. Очень хочется 2020-й проводить мощным пинком под зад и забыть о нем, как о страшном сне.

В уходящем году средства массовой информации в целом по стране испытывали объективные трудности. В журналисткой среде царили едва ли не апокалиптические настроения. Многим казалось, что схлопнувшийся рынок рекламы утянет на дно и коммерческую прессу, живущую главным образом за счет рекламных контрактов. В то же время введенные ограничения и режим самоизоляции дал импульс сворачиванию многих проектов в сфере традиционных медиа, развитию интернет-СМИ и новым формам подачи информации.

Для всех без исключения псковских масс-медиа этот год был, откровенно говоря, тяжелым. Многие вынуждены были перейти в режим выживания. Ожидалось, что полностью уйдут из региона «АиФ-Псков» и «Комсомольская правда-Псков». Особенно после конфликта с федеральным руководством «АиФ», огромного долга, выплатить который руководству государственного медиахолдинга было не под силу. Тем не менее новое руководство пока держится на плаву, правда, для этого пришлось избавиться от бумажных версий газет, переведя их в электронный формат.

Потерей года следует признать незавидную участь «Псковской правды». «Псковская правда-Вече» вовсе исчезла с лица земли. А собственно газета «Псковская правда», 100-летний юбилей которой отмечали совсем недавно, превратилась в никому не нужный бюллетень нормативных актов области. Жаль, что некогда главную газету области с богатой историей безжалостно пустили в расход.

Некоторые наши коллеги, к сожалению, не справились с трудностями и утратили статус средства массовой информации. Что тут говорить, если даже официальные медиа региона фактически не пережили 2020 год. Хотя в некоторых случаях уместно будет сказать: «померла и померла». Существование номинально главной (фактически единственной) городской газеты «Псковские новости» давно напоминало предсмертную агонию. Наконец, в 2020 году учредитель принял решение прекратить бессмысленные мучения. Большинство восприняли это решение как единственно верное, городской бюджет же сохранил несколько миллионов рублей.

Но, как известно, кризис — это и время новых возможностей. Морально устаревшие формы уступают место новым способам общения с широкой аудиторией. В первую очередь, это различные видеоформаты: YouTube-трансляции, «стримы» в социальных сетях и так далее. Уже сегодня нет сомнений, что видео становится доминирующим трендом в масс-медиа на ближайшую перспективу.

Разумеется, есть на этом пути объективные трудности. Прежде всего, надо признать, что собственных «Дудей» и «Познеров» в Псковской области пока нет, и над качеством продукта еще нужно много работать. Во-вторых, авторы часто становятся заложниками собственных идеологических стереотипов. Одни ударяются в пафосный официоз, с утра до ночи описывая подвиги чиновников. Другие, не имея доступа к информации, пытаются изображать аналитиков, регулярно попадая при этом пальцем в небо.

На этом фоне СМИ, входящие в медиахолдинг «Гражданская пресса», в 2020 году сохранили лидирующие позиции на региональном медиарынке.

Псковская Лента Новостей, как и в прежние годы, безоговорочный лидер регионального медиапространства, значительно опережая ближайших конкурентов по всем основным показателям, таким как количество просмотров (1 200 000 просмотров в июне 2020 года), число уникальных посетителей и объём «ядерной» аудитории.

«Эхо Москвы» в Пскове остается единственной общественно-политической радиостанцией в Псковской области, вещающей в FM-диапазоне и интернете. В 2020 году радиостанция увеличила влияние на региональную политическую повестку и впервые в своей истории возглавила рейтинг самых цитируемых СМИ Псковской области, притом с солидным отрывом от ближайшего преследователя.

«Московский комсомолец в Пскове», год назад вошедший в дружную семью СМИ нашего медиахолдинга, за короткий срок стал одним из ведущих региональных медиа. По итогам года «МК в Пскове» вошел в число лидеров региональных «МК», а главный редактор Виктория Голубкова была признана лучшим главным редактором сети «МК» в 2020 году.

Центр Деловой Информации по-прежнему остается единственным в Псковской области потребительским порталом, ежедневно выступая проводником для псковичей и гостей региона в мире полезной и актуальной информации из жизни города и области. Сегодня портал во многом занят поисками качественно новых идей, с учетом изменившейся деловой среды региона и ситуации на потребительском рынке. Новшествам, вошедшим в нашу повседневную жизнь в 2020 году, был посвящен ряд новых проектов ЦДИ.

Так что, вопреки объективным трудностям, в уходящем году было много всего, благодаря чему мы становились крепче и сильнее. Давайте ретроспективно, с развернутой аргументацией и статистическими выкладками, посмотрим, как прожили этот год масс-медиа, входящие в состав крупнейшего частного независимого медиахолдинга Псковской области «Гражданская пресса».

Псковская Лента Новостей

В «гонке» региональных СМИ Псковская Лента Новостей лидирует с 2006 года. Несмотря на попытки конкурентов изменить соотношение сил, 2020 год в очередной раз подтвердил доминирующее положение ПЛН на рынке псковских масс-медиа. Согласно данным автоматизированной системы мониторинга mail.ru и счетчика Live Internet, ежедневная аудитория нашего ресурса в среднем составляет 20-30 тысяч уникальных пользователей в сутки. Количество же просмотров сайта ПЛН ежедневно переваливает за отметку в 100 тысяч.

В среднем же месячная аудитория нашего интернет-портала на протяжении 2020 года составляла порядка 500 000 – 550 000 уникальных посетителей. По этому показателю ПЛН превосходит большинство интернет-сайтов Псковской области в 3 и более раза. Случались и у наших конкурентов «внезапные всплески» посещаемости. Мы не станем давать им оценку. Скажем лишь, что во все времена именно стабильность является признаком мастерства, а не случайные успехи.

Динамика количества посетителей ПЛН и ПАИ по месяцам (по данным счетчика Mail.ru)

Важнейшим показателем популярности ресурса является динамика так называемого «ядра» читателей (доли читателей, которые посещают сайт каждую неделю в течение месяца). У Псковской Ленты Новостей и прежде было самое большое читательское «ядро», а в 2020 году оно только увеличилось, достигнув к середине года почти 40 000 постоянных читателей. Тех, кто, как принято говорить, начинает свое утро не с чашечки кофе, а с чтения новостей на сайте ПЛН. Конечно, и по этому показателю наш ресурс уверенно опережает конкурентов.

Динамика ядра читателей ПЛН и ПАИ по месяцам (по данным счетчика Mail.ru)

Как и на протяжении последних лет, в 2020 году Псковская Лента Новостей сохранила лидерские позиции в рейтинге самых цитируемых СМИ региона. По данным компании «Медиалогия» совокупный индекс цитирования Псковской Ленты Новостей 2019 года1 составляет 99,11 пункта. По этому показателю ПЛН опережает ближайшего преследователя более чем в 4 раза. Правда, в этом году случилось небывалое — с первой строчки рейтинга самых цитируемых СМИ ПЛН потеснила радиостанция «Эхо Москвы» в Пскове.

Еще один важнейший показатель «успешности» — Индекс качества сайта2, рассчитываемый yandex.ru, заключающийся в определении авторитетности и востребованности интернет-ресурсов с учётом качественной характеристики. Для Псковской Ленты Новостей Индекс качества составляет 6 800 пунктов. ИКС ближайшего псковского конкурента — ПАИ — почти вдвое меньше и равен 3 550 пунктам.

Фактически сайт pln24.ru — это полноценный интерактивный интернет-портал, адаптированный к любым потребностям и техническим особенностям аудитории. Читатель может самостоятельно выбрать, как и в каком формате ему удобнее получать актуальные новости — непосредственно на сайте ПЛН или же в наших группах в социальных сетях (ВКонтакте, Фейсбук, Телеграм). Доступна и удобная функция всплывающих уведомления в браузере. Имеется возможность выбрать привязку новостей по территориальному принципу: общерегиональные и федеральные, актуальные для Пскова и отдельно для Великих Лук. Конечно же, прилагается удобная и функциональная мобильная версия сайта, адаптированная для пользователей смартфонов.

Вы, уважаемые читатели, как и прежде, можете стать нашими ньюсмейкерами, предложив публикацию в популярной рубрике «Интерактив». К тексту можно приложить фотографии и видеоматериалы.

Смотрите также Интерактив: Ребенка дважды за день высадили из автобуса

Как и в прежние годы, значительный интерес читателей вызывали публикации постоянных авторов Псковской Ленты Новостей. Каждый понедельник Г-н Рейтингомер безжалостно раздавал свои «5 копеек» наиболее «отличившимся» региональным политикам и общественным деятелям. Обзор самых актуальных событий политической жизни традиционно по вторникам — в «Гонках по вертикали» Александра Савенко. А в четверг — «Резонер» Константин Калиниченко с юмором и сарказмом обозревает резонансные события в регионе. Пятничные «Акценты» – авторский проект известного псковского публициста Александра Донецкого - всегда находят широкий отклик аудитории. «Реплики» колумнистов ПЛН незамедлительно, по горячи следам, откликаются на наиболее резонансные события нашей жизни. Все это — совместные проекты ПЛН и радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

Смотрите также Рейтинг политической активности. Скользкие темы

Заметную роль в социально-политической жизни города и области играет Общественный пресс-центр Псковской Ленты Новостей. Сегодня это свободная, открытая, публичная площадка для обмена информацией и компетентными мнениями, которую активно используют представители власти, оппозиции, культуры, бизнеса и т. д. В 2020 году жизнь и тут внесла свои коррективы. Необходимо было подстраиваться под введенные запреты и ограничения на публичные мероприятия. Брифинги для псковских СМИ теперь проходят в онлайн-формате. Такой подход не только не повлиял на качество работы, но и открыл новые возможности. Журналисты теперь могут задавать свои вопросы дистанционно, не покидая рабочего места, непосредственно в ходе прямой трансляции брифинга на канале ПЛН-ТВ в YouTube.

Псковская Лента Новостей шагает в ногу со временем и широко представлена в социальных сетях: «ВКонтакте», Facebook, видеохостинге YouTube. Число подписчиков группы ПЛН в социальной сети ВК в декабре 2020 года перевалило за 79 тысяч пользователей. В этой группе транслируются самые интересные, популярные и обсуждаемые новости из более чем 100 информационных сообщений, заметок и репортажей, ежедневно публикуемых информагентством. А прямые эфиры «Эхо Москвы» в Пскове собирают многочисленную аудиторию. Так, например, трансляцию программы «Собственной персоной» с главой администрации Пскова Александром Братчиковым 27 мая 2020 года посмотрели более 36 тысяч зрителей.

Официальный Telegram-канала Псковской Ленты Новостей – t.me/plnpskov в 2020 году стал самым популярным и читаемым общественно-политическим каналом Псковской области. Число подписчиков сегодня составляет 3 440, что значительно больше, чем у конкурентов. Отметим и канал «Треш-Псков» t.me/trashpskov, который ежедневно снабжает оперативными новостями криминальной жизни Псковщины…

«Эхо Москвы» в Пскове

В 2020 году радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове, вещающей на частоте 102.6 FM, исполнилось 6 лет. Сегодня в Псковской области работают больше десятка станций, главным образом музыкально-развлекательных. Единственной общественно-политической радиостанцией в Псковской области, вещающей в FM-диапазоне и интернете, по-прежнему является «Эхо Москвы» в Пскове.

Политика и бизнес, экономика и строительство, культура и спорт, визиты известных персон – обо всем этом говорят вот уже шесть лет корреспонденты нашей радиостанции. Основные форматы – новости и обзоры событий политики и экономики, социальной сферы, деловой среды, беседы с гостями, интерактивное общение со слушателями в прямом эфире, авторские программы на различную тематику.

За 2020 год на волне 102,6 FM вышло порядка 240 выпусков самой популярной аналитической программы «Дневной Дозор». Ее постоянный автор Любовь Кузнецова с лидерами общественного мнения каждый день анализируют самые острые проблемы социально-экономической и общественно-политической жизни региона.

Любовь Кузнецова («Эхо Москвы» в Пскове»)

За время своей работы с января 2014 года у радиостанции появились свои поклонники и постоянные слушатели. Кроме того, за прошедший год на «Эхо Москвы» в Пскове прошло более 350 прямых эфиров с политиками, придерживающимися различных взглядов, чиновниками, бизнесменами, общественными и культурными деятелями как регионального, так и федерального масштаба.

Гостями прямых эфиров были экс-губернатор Псковской области, член Совета директоров Сибирской угольной энергетической компании Михаил Кузнецов, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров. депутат Государственной Думы Александр Козловский, член Совета Федерации Елена Бибикова, спикер областного Собрания депутатов Александр Котов, руководители всех фракций облсобрания, все вице-губернаторы области, экс-глава города Пскова Иван Цецерский и действующий глава — Елена Полонская, глава администрации Пскова Александр Братчиков. В эфире «Эхо Москвы» в Пскове регулярно присутствуют и оппоненты власти – Лев Шлосберг, Игорь Савицкий, Николай Рассадин, Дмитрий Пермяков.

Эфиры нашей радиостанции теперь можно не только слушать на частоте 102.6 FM, но и смотреть прямые трансляции на канале ПЛН-ТВ в YouTube.

Главным событием года для «Эхо Москвы» в Пскове стали последние данные рейтинга СМИ Псковской области, подготовленного компанией «Медиалогия». По итогам третьего квартала 2020 года наша радиостанция впервые в своей истории возглавила рейтинг самых цитируемых СМИ Псковской области, притом с солидным отрывом от ближайшего преследователя.

Этот успех стал результатом работы творческого коллектива радиостанции, благодаря которому проект «Эхо» остается уникальным. В 2020 году эфир «Эха Москвы» в Пскове, как и прежде, был насыщен аналитическими программами, в которых ведущие вместе с радиослушателями комментируют и анализируют общественно-политическую повестку.

Успешным оказался проект «Культурная контрреволюция», автор которого — известный псковский культуртреггер Юрий Стрекаловский не стесняется называть вещи своими именами.

Постоянная аудитория радиослушателей сформировалась вокруг проекта «Поэт и правдоруб», в котором резонансные события общественно-политической жизни страны поданы в оригинальной ироничной аранжировке известного псковского бизнесмена Николая Рассадина.

А в наступающем году радиослушателей ждут не только новые имена, но прежде всего — новые форматы. «Эхо Москвы» в Пскове на волне 102.6 FM живет в ногу со временем. Поэтому в 2021 году редакция значительно обновит сетку вещания. Пока держим интригу — все подробности будут уже в новом году.

Московский комсомолец в Пскове

«МК в Пскове» отметил первый год после возвращения в наш город и вхождения в медиахолдинг «Гражданская пресса». За столь короткое по меркам СМИ время редакции удалось добиться, без ложной скромности, впечатляющего результата. На страницах сетевого издания можно прочитать актуальные новости политики, экономики, спорта, культуры, а также последнюю информацию о происшествиях. В ежедневном формате выходят аналитические материалы по остроактуальным темам.

В уходящем году читатели «МК в Пскове» с тревогой и надеждой следили за перипетиями поисковой операции в районе реки Кебь. К сожалению, история завершилась трагически.

Большой резонанс в масштабе региона получил сюжет вокруг убитой собаки по кличке Пиф. Началось все с трагедии, а завершилось, в каком-то смысле, фарсом. Очень показательная история о нравах нашего времени получилась.

Были и более житейские темы. Пристальное внимание общественности привлекло исследование рынка «продажной любви». Выяснилось, что уверенное лидерство в данном вопросе держит Островский район. Стало ли это поводом для гордости, выяснить у островичей не удалось. Тем не менее проблема получила самое широкое и всестороннее обсуждение, правда, без выхода на конкретное решение. Одно ясно — разработкой «дорожной карты» ее не решить.

Под занавес 2020 года журналисты «МК в Пскове» не смогли пройти мимо «троянской свиньи», которую жителям сразу нескольких районов области намерен подложить «Великолукский мясокомбинат». Судя по фото, все уже напоминает эксперименты с химическим оружием, но у руководства агрохолдинга на этот счет свои аргументы.

А завершается год для самого молодого члена семьи «Гражданской прессы» на высокой мажорной ноте. Напомним, «МК в Пскове» входит в федеральную сеть «Московский комсомолец». По итогам года псковское издание стало одним из лидеров среди региональных «МК». А главный редактор сетевого издания «МК в Пскове» Виктория Голубкова стала лучшим редактором сети «МК» по итогам 2020 года.

Центр Деловой Информации

ЦДИ по-прежнему остается единственным в Псковской области потребительским порталом, ежедневно выступая проводником для псковичей и гостей региона в мире полезной и актуальной информации из жизни города и области. На этом портале вы не встретите политику и криминальные сводки.

Минувший год в жизни Центра Деловой Информации можно считать переломным. В значительной степени изменилась как деловая среда в регионе, так и повседневные потребительские практики. Нужно признать, многие из них канули в прошлое, им на смену приходят новые идеи. Портал ЦДИ внимательно отслеживает и анализирует новации, ворвавшиеся в нашу жизнь в 2020 году. Этому был посвящен целый ряд новых проектов.

С момента появления ограничительных мер в нашей жизни Центр Деловой Информации начинал каждый понедельник с правильных советов, как пережить очередную неделю, чтобы потом не было мучительно больно.

Когда же все самое интересное закрылось окончательно, подробно изучили вопрос внутреннего туризма. Запустили проект, посвященный путешествиям по Псковской области, городам России (рассказали даже о поездке в Лавозерские тундры) и публиковали полезные советы для тех, кто планирует путешествия. Рассказали о необычном ночном туре по Северной столице.

Скучающим на самоизоляции журналисты ЦДИ предлагали материалы на любой вкус. Повышенной популярностью пользовались истории, объединенные в сюжете «Харассмент по-псковски». Оказалось, что вопреки привычным стереотипам, от приставаний на работе страдают не только представительницы прекрасного пола, но неслабо достается и мужчинам.

И раз уж псковичи лишились традиционной забавы под названием «шоппинг в Прибалтике», ЦДИ решил «собственноручно» переодеть псковичек и устроил для них модное преображение. Благодаря проекту, который был запущен вместе с командой профессиональных стилистов, специалистов по красоте и моде во главе с Еленой Новичковой, удалось привнести в жизнь псковичек, которые не побоялись в рамках нашего проекта изменить свою внешность, новые краски и образы. А московский стилист Григорий Бо лично приезжал в Псков и переодел псковичек так, что им позавидовали даже московские звезды.

Кроме того, 2020 год ознаменовался сразу несколькими новыми проектами-исследованиями рынка потребительских услуг. Журналисты портала всегда первыми узнают, чем порадует новый гипермаркет в день своего открытия или что появится на месте внезапно закрывшегося ресторана. Поэтому, если вы заскучали на самоизоляции или вам надоело раскладывать на работе пасьянс «косынка», заходите на ЦДИ — там всегда есть что-то новое и небанальное.

Таким был минувший год для Псковской Ленты Новостей, радио «Эхо Москвы» в Пскове, «МК в Пскове» и Центра Деловой Информации. Масс-медиа, входящие в крупнейший частный медиахолдинг региона «Гражданская пресса», оперативно и достоверно информировали своих читателей и радиослушателей о важнейших событиях и явлениях, предоставляли различные точки зрения, давали внятные ответы на самые сложные вопросы, то есть помогали своей аудитории разобраться в сути происходящего и находиться в центре общественной жизни, что так важно для каждого сознательного человека и гражданина. Вне всяких сомнений, следование этим принципам будет определять редакционную политику и в будущем году. Читайте, смотрите, слушайте нас в 2021 году! Мы работаем для вас и вместе с вами!

Коллектив журналистов медиахолдинга «Гражданская пресса»

1Доступны данные по итогам третьего квартала

2Индекс качества сайта — это показатель того, насколько полезен сайт для пользователей с точки зрения Яндекса. При расчете индекса качества учитываются размер аудитории сайта, степень удовлетворенности пользователей, уровень доверия к сайту со стороны пользователей и Яндекса, а также другие критерии. Для расчета используются данные сервисов Яндекса