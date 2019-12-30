Общество

Вспомнить все-2019! Год из жизни «МК в Пскове», ЦДИ, «Эхо Москвы» в Пскове, ПЛН

2019-й год, как всем уже известно, завершился. Сегодня модно «подводить итоги» и делать далекоидущие выводы. И мы не будем «отрываться от коллектива».

По сложившейся традиции в начале нового года мы подводим итоги, стараясь критически осмыслить происходившее в общественно-политической жизни региона. Говоря словами президента России, этот год был противоречивым. Но для СМИ, входящих в дружную семью медиахолдинга «Гражданская пресса», он был насыщенным множеством событий, новых проектов и, несомненно, успешным.

Псковская Лента Новостей, как и в прежние годы, остается безоговорочным лидером регионального медиапространства. «Эхо Москвы» в Пскове остается единственной общественно-политической радиостанцией в Псковской области, вещающей в теле-радио формате. В Центр Деловой Информации пришла новая команда, силами которой ЦДИ трансформируется из потребительского ресурса в полноценный городской портал. И, возможно, главное событие 2019 года: в дружную семью СМИ нашего медиахолдинга вошел «Московский комсомолец в Пскове».

В целом в ушедшем году было много всего, благодаря чему мы становились крепче и сильнее. Давайте ретроспективно глянем, как прожили этот год масс-медиа, входящие в состав крупнейшего частного независимого медиахолдинга Псковской области «Гражданская пресса».

«Московский комсомолец в Пскове»

«МК в Пскове» - снова в Пскове. Прежняя команда не справилась с поставленными задачами, в связи с чем в середине сентября выпуск издания был прекращен по решению учредителя. А возобновлен с ноября 2019 года. Теперь «МК в Пскове» выходит под эгидой медиахолдинга «Гражданская пресса». Поэтому пока здесь поставим многоточие - все самое интересное с этим проектом будет происходить в году 2020-м. Тем не менее, динамические показатели первых же недель после возобновления работы внушают оптимизм и говорят о серьезном интересе аудитории. А в декабре по посещаемости сайтов региональных «МК» взлетел на 15 место среди 58 региональных редакций.

Динамика показателей «МК в Пскове»

Уже сегодня на страницах портала mk-pskov.ru - новости о жизни Пскова, Великих Лук, районов Псковской области. В ежедневном формате выходят материалы по остроактуальным темам. Так, журналисты «МК в Пскове» не могли остаться в стороне от темы соседства Мирожского монастыря и АЗС, рассказали, кто и почему обезобразил вид на Святогорский монастырь в Пушкинских Горах.

Выясняли черты личности убийцы-преподавателя псковского вуза.

Задавали вопрос - что могло спровоцировать отца девочки, умершей от лейкоза, броситься с ножом на врача.

Конечно, «МК в Пскове» не мог пройти мимо открытия нового торгового центра - и буквально дошел до ТК, хоть это оказалось очень непросто, а местами даже опасно!

И, конечно, редакция предложила читателям порадоваться успехам псковской бабушки, которая поедет в Болгарию бороться за вселенский титул

Напомним, «МК в Пскове» входит в федеральную сеть «Московский комсомолец». Главным редактором нового ресурса стала известный псковский журналист Виктория Голубкова. Кстати, на 2-м Псковском медиафоруме Виктория была награждена благодарственным письмом «За верность профессии» от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Отметим, ранее Виктория Голубкова была главным редактором сетевого издания Центр Деловой Информации…

Центр Деловой Информации

Единственный в Псковской области потребительский портал продолжает политику формирования полезной и актуальной для псковичей информационной картины жизни города. ЦДИ – это портал без политики и криминала. Эксперимент по созданию разноплановой потребительской картины можно считать успешным, что подтверждают данные авторитетных сервисов статистики.

Минувший год в жизни Центра Деловой Информации можно считать переходным этапом. Работу портала сегодня организует новая команда, силами которой ЦДИ трансформируется из потребительского ресурса в полноценный городской портал. А в наступившем 2020 году будет запущен совершенно новый сайт, с качественно новым функционалом и визуализацией контента.

Главный редактор ЦДИ Ольга Лосская

При этом 2019 год ознаменовался сразу несколькими новыми проектами-исследованиями рынка потребительских услуг. Журналисты портала всегда первыми узнают, чем порадует новый гипермаркет в день своего открытия или что появится на месте внезапно закрывшегося ресторана. Поэтому, если вы заскучали дома или вам надоело раскладывать на работе пасьянс «косынка», заходите на ЦДИ - там всегда есть что-то новое и небанальное.

Особый интерес и внимание специфической аудитории ЦДИ привлекли новые проекты: «Один день с…», «Одеваемся как звезды», «Остаться в живых…» и другие.

Например, в рамках проекта «Один день с…» журналисты выяснили, являются ли псковские таксисты маньяками-камикадзе, и часто ли они подвергаются нападению преступников и просто неадекватных пассажиров. Совершенно неожиданно выяснилось, что среди псковских водителей такси встречаются совершенно адекватные люди.

Чиновники, как известно, любят измерять благосостояние граждан прожиточным минимумом. Журналисты ЦДИ бесстрашно решились на эксперимент: испробовать на себе, каково это – жить на прожиточный минимум и насколько это вообще реально. Сразу скажем, что в ходе эксперимента никто, в том числе дикие и домашние животные, не пострадал и даже не умер с голоду. Но удовольствие это – так себе. Члены правительства нас, скорее всего, не поймут.

Вообще журналисты ЦДИ отличаются тем, что предпочитают практически все испытывать на себе. Вот, например, получили задание редактора – изучить рынок тату-салонов Пскова и его особенности. Нет ничего проще – после того, как освоили «теорию», незамедлительно перешли к практике. Не пожалев для этого собственного тела… Опять же не беспокойтесь – все получилось и притом очень красиво.

Как и где в Пскове можно прыгнуть с парашютом? Тут можно было бы подробно все описать, но вы же понимаете, что снова весь экстрим был испытан на себе…

Не секрет, провинция, коей несомненно является город Псков, всегда с легкой завистью смотрит в направлении Москвы. Модные тренды и стили – все это приходит к нам из столичных шоу-румов. Но глядя на звезд шоу-бизнеса, большинству псковичек оставалось только горько вздыхать, мечтая выглядеть «как Вера Брежнева», прекрасно отдавая себе отчет, что образу суждено оставаться недостижимым. А вот и нет! Оказалось, при должном кругозоре, незамутненности сознания и наличии вполне «псковских» финансов… нет, грудь, как у Веры Брежневой вы вряд ли сделаете. Но вполне можно одеться так, что в упор будет не отличить. Мы впрочем и раньше не сомневались, что наши девочки – самые красивые…

Традиционно мы раскрывали аферы и вытаскивали «грязное белье» на суд читателей. Публикации «11 пикантных историй от псковских секретарей» и «Альфонсы для псковичек» пользовались в 2019 году особой популярностью.

Может ли мужчина быть воспитателем в детском саду? Реально ли найти любовь в интернете? Как правильно сортировать и утилизировать мусор? Ответ на любой вопрос, повседневной жизни вы найдете на сайте Центра Деловой Информации.

Но, конечно, многое меркнет на фоне душераздирающего проекта «Блог вегана». Казалось бы, что такого должно случиться в жизни, чтобы внешне адекватный человек отказался от 99% нормальной еды? Честно сказать, мы так до конца сами не разобрались. Считать ли веганство новой формой здорового образа жизни или же очередным нетривиальным способом сойти с ума – это уж вам решать, дорогие читатели…

«Эхо Москвы» в Пскове

Радиостанция, год назад отметившая 5-летний юбилей, продолжает непрерывное вещание в регионе на частоте 102.6 FM. Это, без ложной скромности, серьезное достижение. Сегодня в Псковской области вещает больше десятка станций, в основном музыкально-развлекательных. И единственной общественно-политической радиостанцией в Псковской области, вещающей в теле-радио формате, по-прежнему является «Эхо Москвы» в Пскове.

Политика и бизнес, экономика и строительство, культура и спорт, визиты известных персон – обо всем этом говорят вот уже шесть лет корреспонденты нашей радиостанции. Основные программы – новости и обзоры событий политики и экономики, социальной сферы, деловой среды, беседы с гостями, интерактивное общение со слушателями, авторские программы на различную тематику.

За 2019 год на волне 102,6 FM вышло порядка 240 выпусков самой популярной аналитической программы «Дневной Дозор». Ее постоянная автор Любовь Кузнецова каждый день поднимает самые острые проблемы социально-экономической и общественно-политической жизни региона.

За время своей работы с января 2014 года у радиостанции появились свои поклонники и постоянные слушатели. Особой популярностью среди псковичей пользуются такие состоявшиеся проекты как «Гонки по вертикали» Александра Савенко, представляющие собой еженедельный обзор политических событий региона. Кроме того, за прошедший год на «Эхо Москвы» в Пскове прошло более 300 прямых эфиров с политиками, чиновниками, бизнесменами, общественными и культурными деятелями. Не только регионального, но и федерального масштаба.

Первый заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Владимир Варфоломеев

В ноябре гостем прямого эфира стала на тот момент председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова. К сожалению, это не позволило ей сохранить кресло председателя за собой – менее чем через месяц у «Яблока» будет новый лидер.

Эмилия Слабунова

Свое «Особое мнение» по актуальным вопросам общественно-политической жизни страны в нашей студии высказал генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

Валерий Федоров

За минувший год в нашей радиостудии побывали в буквальном смысле все «новые лица» администрации Псковской области. Вице-губернатор Нинель Салагаева силой аргументов и женским обаяние пыталась убедить псковичей, что ОЭЗ «Моглино» еще станет «локомотивом» псковской экономики.

Нинель Салагаева

А ее коллега, Василий Осипов, едва успел приступить к работе, как тут же столкнулся с ворохом трудноразрешимых задач. Активно буксующая «мусорная реформа», загибающийся «Псковпассажиравтотранс», дорожное хозяйство – со всем этим новый вице-губернатор обещает постепенно разобраться. Ну, дай бог, как говорится…

Василий Осипов

Вера Емельянова – долгожитель псковского политического и административного Олимпа – не нуждается в дополнительном времени для погружения в проблематику. На протяжении многих лет курируя «социалку», она лучше других понимает сложность проблем и то, как их можно пытаться решить. Проблем этих столько, что и внукам разбираться еще останется. Тем не менее конец года порадовал серьезными успехами в решении вопросов обеспечения жильем детей-сирот и дает основания с оптимизмом смотреть в 2020 год.

Вера Емельянова

По традиции накануне Нового года в студию «Эхо Москвы» в Пскове пришел губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Вместе с ведущими он говорил о переходе от пессимизма к деятельностному оптимизму, «псковском рывке» и об итогах 2019 года в целом.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников

Перечислять наших гостей можно бесконечно. Очень много было интересного, а еще больше нового. Главным событием для нас стало увеличение объема регионального вещания. В сетке вещания программы «Гайд-парк» и «Беседка» стали ежедневными. Добавились три новые авторские программы: «Культурная контрреволюция» Юрия Стрекаловского, «Поэт и правдоруб: Николай Рассадин» и совместный проект Любови Кузнецовой и Артема Татаренко «Эхо города».

За шесть лет вещания в Псковской области радиопроект «Эхо» по-прежнему остается уникальным. В 2019 году эфир «Эха Москвы» в Пскове, как и прежде, был насыщен аналитическими программами, в которых ведущие вместе с радиослушателями комментируют и анализируют общественно-политическую повестку. Это такие передачи как «Сообразим на троих», «Эхо города», «Дело Луначарского», «Постскриптум».

Новым успешным проектом стала программа «Культурная контрреволюция» – 15-минутный анализ событий культурной жизни региона без цензуры и купюр. Автор программы, известный псковский культуртрегер Юрий Стрекаловский, не стесняется называть вещи своими именами.

Постоянная аудитория радиослушателей сформировалась вокруг проекта «Поэт и правдоруб», в котором резонансные события общественно-политической жизни страны поданы в оригинальной ироничной аранжировке известного псковского бизнесмена Николая Рассадина.

Гостями прямых эфиров были депутат Государственной Думы Александр Козловский, член Совета Федерации Елена Бибикова, спикер областного Собрания депутатов Александр Котов, руководители всех фракций облсобрания, экс-глава города Пскова Иван Цецерский и новый глава – Елена Полонская, а также глава администрации Пскова Александр Братчиков. В эфире «Эхо Москвы» в Пскове регулярно присутствуют и оппоненты власти – Лев Шлосберг, Игорь Савицкий, Николай Рассадин.

А в наступающем 2020 году радиослушателей ждут как новые форматы, так и новые имена. Все это и есть радио «Эхо Москвы» в Пскове на волне 102.6 FM…

Псковская Лента Новостей

ПЛН ведет свою историю с 2000 года. Сегодня Псковская Лента Новостей – несомненный лидер информационно-аналитического вещания в режиме on-line Псковской области, один из наиболее популярных информационных порталов региона.

Данные исследования Центра социологии и региональной политики ПсковГУ

«Гонку» региональных СМИ Псковская Лента Новостей возглавляет с 2006 года. Согласно данным автоматизированной системы мониторинга mail.ru и счетчика Live Internet, 2019 год в очередной раз подтвердил лидирующее положение ПЛН на рынке псковских медиа. Ежедневная аудитория нашего ресурса в среднем составляет 20-30 тысяч уникальных пользователей в сутки. Количество же просмотров сайта ПЛН ежедневно переваливает за отметку в 100 тысяч.

Количество просмотров за месяц (данные счетчика mail.ru)

Добавим, что роль и место Псковской Ленты Новостей в региональном медиапространстве были подтверждены в ходе комплексного исследования, проведенного в августе-сентябре 2019 года экспертами Центра социологии и региональной политики Псковского государственного университета – первого за продолжительное время профессионального изучение рынка псковских масс-медиа.

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В среднем же месячная аудитория нашего интернет-портала на протяжении 2019 года составляла порядка 500 000 – 550 000 уникальных посетителей. По этому показателю ПЛН превосходит большинство интернет-сайтов Псковской области в 3 и более раза. Что касается сравнения посещаемости Псковской Ленты Новостей с тиражами печатных СМИ, то тут разница и вовсе в десятки раз. Впрочем, это, конечно, не является предметом гордости, учитывая как в целом незавидную судьбу «бумажных медиа» в современных условиях, так и имевшую в 2019 году реорганизацию муниципальных газет в единое издание с не до конца понятной логикой и редакционной политикой.

Количество уникальных посетителей за месяц (данные счетчика mail.ru)

Как и на протяжении последних лет, в 2019 годы ПЛН уверенно лидирует в рейтинге самых цитируемых СМИ региона. По данным компании «Медиалогия» совокупный индекс цитирования Псковской Ленты Новостей по первого полугодия 2019 года составил 79,53, что более чем на 30 пунктов больше, чем у ближайшего конкурента.

Индекс качества сайта (ИКС) рассчитываемый yandex.ru, заключающийся в определении авторитетности и востребованности интернет-ресурсов с учетом качественной характеристики для Псковской Ленты Новостей составляет 5 900 пунктов. ИКС ближайшего псковского конкурента, ПАИ, равен 2 570. У «Псковской Губернии» – 600,

Объективных причин и факторов многолетнего безоговорочного лидерства ПЛН в региональном медиапространстве предостаточно. С каждым годом все большее число людей предпочитают узнавать новости при помощи мобильных устройств. Электронные СМИ, которые понимают и учитывают эту тенденцию, с каждым годом становятся более дружелюбными к аудитории.

Сайт Псковской Ленты Новостей не только отвечает постоянно растущим требованиям в части визуализации, но и его функционал в 2019 году вышел на новый качественный уровень. Фактически сайт pln24.ru – это полноценный интерактивный интернет-портал, адаптированный к любым потребностям и техническим особенностям аудитории. Читатель может самостоятельно выбрать, как и в каком формате ему удобнее получать актуальные новости – непосредственно на сайте ПЛН или же в наших группах в социальных сетях (ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер, Телеграм). Имеется возможность выбрать привязку новостей по территориальному принципу: общерегиональные и федеральные, актуальные для Пскова и отдельно для Великих Лук.

Более того, вы, уважаемые читатели, как и прежде, можете стать нашими ньюсмейкерами, предложив публикацию в популярной рубрике «Интерактив». К тексту можно приложить фотографии и видеоматериалы.

Тем, кто предпочитает пользоваться смартфоном, доступна удобная и функциональная мобильная версия сайта.

Но, конечно же, главная причина многолетнего лидерства и успешности Псковской Ленты Новостей кроется, прежде всего, в особенностях подачи информации.

В отличие от провластных и оппозиционных региональных медиа, Псковская Лента Новостей не принадлежит государственным структурам или же партийным институтам. Статус крупнейшего независимого СМИ позволяет быть полностью свободными от любого ангажирования. Одной из главных задач журналистов ПЛН является удовлетворение реально существующего запроса аудитории на получение достоверной и оперативной информации. Если потребитель видит, что его не пытаются «агитировать за советскую власть» и не держат «за дурака», а предлагают самостоятельно делать выводы и принимать решения, опираясь на репрезентативное мнение и качественный анализ проблем, то именно у такого СМИ будет максимально высокий уровень доверия и влияния.

В основе редакционной политики pln24.ru – непредвзятый подход к политической повестке и информационным поводам, публикация авторитетного экспертного мнения. Для читателей важно получать оперативную и достоверную информацию о событиях политической и социально-экономической жизни страны и региона. Мы по-прежнему считаем, что резонансные темы не должны замалчиваться.

Также мы не стремимся работать по утвержденным шаблонам и соответствовать тем или иным идеологическим рамкам. Редакция, в рамках закона, всегда готова предоставить площадку для представителей разных политических сил, придерживающихся подчас диаметрально противоположных взглядов…

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Как и в прежние годы, значительный интерес читателей вызывали и публикации постоянных авторов ПЛН. «Акценты» – проекты известного псковского публициста Александра Донецкого всегда находят широкий отклик аудитории. Обзор самых актуальных событий общественной жизни и политики традиционно в понедельник представлен в «Диванной политике» Юрия Моисеенко, по вторникам – в «Гонках по вертикали» Александра Савенко, а каждый четверг – в «Резонере» Константина Калиниченко. «Реплики» Александра Донецкого незамедлительно откликаются на наиболее резонансные события нашей жизни.

В 2019 году к ним добавился проект «Культурная контрреволюция» известного псковского культуртреггера Юрия Стрекаловского. Все это – совместные проекты ПЛН и радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

Особой популярностью читательской аудитории пользуется еженедельный рейтинг общественно-политических событий региона, который составляет наш штатный обозреватель, Г-н Рейтингомер.

Большую роль в социально-политической жизни города и области играет «Общественный пресс-центр Псковской Ленты Новостей». С момента его появления в 2009 году он превратился в свободную, открытую, публичную площадку для обмена информацией и компетентными мнениями, которую активно используют представители власти, оппозиции, культуры, бизнеса и т.д. В 2019 году в среднем проводилось около 10 мероприятий в месяц различных форматов: пресс-конференции, брифинги, круглые столы, конференции с участием экспертов и представителей СМИ. В 2020 году планируется не только сохранить достигнутые показатели, но и более активно использовать центр в рамках экспертных и дискуссионных форматов.

Псковская Лента Новостей шагает в ногу со временем и широко представлена в социальных сетях: «ВКонтакте», Facebook, Twitter. Число подписчиков группы ПЛН в социальной сети ВК в декабре 2019 года перевалило за 67 тысяч пользователей. В этой группе транслируются самые интересные, популярные и обсуждаемые новости из более чем 100 информационных сообщений, заметок и репортажей, ежедневно публикуемых информагентством. Кроме того, там объявляются читательские опросы и конкурсы, проводятся обсуждения резонансных тем.

В связи с особенностями развития современных social media в 2019 году мы большое внимание уделили развитию официального Telegram-канала Псковской Ленты Новостей – t.me/plnpskov. К нему добавился канал «Треш-Псков» t.me/trashpskov, с оперативными новостями криминальной жизни Псковщины…

Наступивший 2020 год станет для нас юбилейным. Псковская Лента Новостей будет шумно и громко отмечать свое 20-летие. А это, прежде всего, означает новые интересные проекты и массу сюрпризов для наших читателей.

В общем, как вы уже поняли, мы не готовы остановиться на достигнутом! Мы хотим отвечать вызовам эпохи мобильных технологий, самым актуальным требованиям наших читателей и современным запросам рекламодателей.

Таким был минувший год для Псковской Ленты Новостей, радио «Эхо Москвы» в Пскове, Центра Деловой Информации и «МК в Пскове». Масс-медиа, входящие в крупнейший частный холдинг региона «Гражданская пресса», оперативно и достоверно информировали своих читателей и радиослушателей о важнейших событиях и явлениях, предоставляли различные точки зрения, давали внятные ответы на самые сложные вопросы, то есть помогали своей аудитории разобраться в сути происходящего и находиться в центре общественной жизни, что так важно для каждого сознательного человека и гражданина. Вне всяких сомнений, следование этим принципам будет определять редакционную политику и в будущем году. Читайте, смотрите, слушайте нас в 2020 году! Мы работаем для вас и вместе с вами!

Коллектив журналистов медиахолдинга «Гражданская пресса»