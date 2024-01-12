Общество

Валентина Матвиенко наградила главного редактора ПЛН за призовое место на всероссийском конкурсе журналистов

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев вручили награду главному редактору интернет-портала Псковская Лента Новостей, политическому обозревателю Александру Савенко, занявшему третье место в ежегодном конкурсе, который проводит Совет Федерации при поддержке Союза журналистов России.

Фото здесь и далее: пресс-служба Совета Федерации

По решению жюри, в состав которого входили сенаторы и профессиональные журналисты, наградой в номинации «В фокусе – Совет Федерации» отмечена авторская программа «Гонки по вертикали». Выходящая в эфире радио «ПЛН FM» и канала ПЛН-ТВ передача посвящена темам политической жизни, в 2024 году она отмечает свое 10-летие.

Церемония вручения наград состоялась в пятницу, 12 января, в Москве и была приурочена к празднованию Дня российской печати. В торжественном мероприятии участвовали сенаторы и представители СМИ - участники конкурса на лучшее освещение парламентской деятельности «Совет Федерации – палата регионов».

Отметим, на торжественном мероприятии присутствовал сенатор РФ от Псковской области, бывший командир 76-й десантно-штурмовой дивизии генерал-майор Алексей Наумец.

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Напомним, Александр Савенко имеет большой опыт работы на телевидении, радио, в федеральных и региональных электронных изданиях и газетах. С 2011 года возглавляет редакцию интернет-портала Псковская Лента Новостей. Журналист является автором ряда известных медиапроектов, в том числе ежегодного исследования «100 самых влиятельных персон Псковской области» (реализуется совместно с экспертным сообществом региона) и проектов, посвященных проведению значимых избирательных кампаний. Кроме того, он выступает в качестве автора и ведущего программ радиостанции «ПЛН FM» («60FM») и канала «ПЛН-ТВ»: «Гонки по вертикали», «Сообразим на троих», «Политбюро», «Гайд-парк», «Дневник выборов-2024» и других. В 2022 году указом губернатора Псковской области Михаила Ведерникова Александру Савенко присвоено почетное звание «Заслуженный работник СМИ Псковской области».