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Общество

Житель Псковской области выиграл 17 млн рублей в лотерею, но еще не обратился за деньгами

15.01.2024 10:44|ПсковКомментариев: 0

Житель Псковской области выиграл суперприз государственной лотереи «Рапидо» - 17 млн 234 тысячи 391 рубль. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в «Столото».

«Участник еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр "Столото". Возможно, он или она еще не знает о своем везении. На данный момент известно лишь, что билет был куплен за 300 рублей в мобильной версии сайта "Столото". А к победе счастливчика привели числа 1, 13, 8, 17, 19, 20, 12, 2, отмеченные в первом поле билета, и число 4 — во втором», - говорится в сообщении.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые «Столото», за счёт целевых отчислений являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ. Целевые отчисления от лотерейной деятельности используются для финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва.

Теги: #лотерея
Источник: Псковская Лента Новостей
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